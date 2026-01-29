SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, as Forças Armadas de Israel reconheceram que pelo menos 70 mil palestinos foram mortos durante a guerra na Faixa de Gaza, reconhecendo que o número do Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas, está correto.

O órgão diz que 71.667 pessoas foram mortas durante os dois anos da guerra, que começou com o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023 e terminou com o cessar-fogo acordado em outubro do ano passado.

Entidades internacionais como a ONU sempre disseram que, em geral, os números do Ministério da Saúde eram confiáveis, e estudos independentes apontam que eles podem na verdade subestimar o real número de mortos em Gaza.

Este texto está em atualização.