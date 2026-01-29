SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (29) que vai reabrir o espaço aéreo da Venezuela meses depois de ordenar que companhias aéreas suspendessem as operações sobre o país sul-americano em meio à campanha militar de Washington contra Caracas.

"Muito em breve, cidadãos americanos poderão ir à Venezuela, e eles estarão seguros lá", disse Trump em conversa com a imprensa. Segundo o republicano, ele tomou a decisão de suspender restrições do espaço aéreo venezuelano após falar com Delcy Rodríguez, a líder interina do país.

Trump anunciou o fechamento do espaço aéreo venezuelano -uma medida sem respaldo no direito internacional- em novembro do ano passado, quando os EUA aumentavam suas forças no Caribe para a operação que culminou na captura do ditador Nicolás Maduro. Na ocasião, Caracas chamou a medida de "ato de agressão colonialista".

Após a fala de Trump desta quinta, a American Airlines disse que vai retomar voos diários a Caracas, operação que suspendeu em 2019. A agência de aviação civil dos EUA também rescindiu alertas para aviadores na região do Caribe e América Central que estavam em vigor graças aos atatques americanos contra embarcações supostamente pertencentes ao crime organizado.

Em outro sinal de aproximação entre Caracas e Washington, Delcy disse nesta quarta (28) que os EUA começaram a desbloquear fundos congelados do país. Sanções internacionais provocaram o bloqueio de recursos pertencentes à Venezuela, aos quais o país agora pode ter acesso graças a acordos firmados entre a liderança interina e o governo Trump.

O agora deposto Maduro estimou, em 2022, que os fundos bloqueados pelas sanções internacionais equivaliam a cerca de US$ 30 bilhões (R$ 157 bilhões).

Desde que assumiu a liderança do país em 5 de janeiro, Rodríguez fechou acordos energéticos com os EUA. Trump afirmou que administrará os negócios petrolíferos da Venezuela; no entanto, Rodríguez ressalta que seu governo não obedece a ordens externas.