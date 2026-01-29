A Casa Branca enviou ao Oriente Médio o porta-aviões Abraham Lincoln, um dos maiores de seu arsenal, e tem ameaçado realizar ataques muito piores que os de junho de 2025 se Teerã não negociar um acordo em que se comprometa a não desenvolver armas nucleares.

No ano passado, americanos e israelenses bombardearam instalações militares e nucleares em solo iraninano. O país persa respondeu com o lançamento de mísseis contra Israel.

Em publicações nas redes sociais na quarta-feira (28), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou que o tempo está se esgotando.

Segundo a mídia estatal do Irã, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, disse não ter solicitado negociações nem ter entrado em contato com o enviado especial dos EUA, Steve Witkof.

Estreito de Ormuz

Autoridades do Irã emitiram um alerta nesta quinta-feira (29) à navegação marítima no Estreito de Ormuz, na saída do Golfo Pérsico, anunciado que realizarão exercícios militares na rota comercial por onde circulam cerca de 20% do petróleo mundial.

O fechamento do estreito chegou a ser considerado uma retaliação aos ataques de junho do ano passado - e essa é uma das principais preocupações econômicas apontadas por analistas em relação à escalada da tensão na região.

O Irã tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo e é o quinto maior produtor. Além dele, outros membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) são banhados pelo Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait.

Economistas citados pela agência Reuters indicaram que a possibilidade de o Irã ser atingido já elevou o preço do barril em até quatro dólares.