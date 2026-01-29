SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na Indonésia, uma mulher desmaiou após receber 140 chibatadas por manter relações sexuais antes do casamento e por consumir bebida alcoólica. O parceiro dela também recebeu o mesmo número de chibatadas.

Sentença foi executada em uma praça pública da província de Aceh. A punição por chibatadas é determinada pela sharia, sistema jurídico do Islã adotado pela região desde 2001. As informações são da agência de notícias AFP.

No total, o casal recebeu 280 chibatadas em praça pública, sendo 140 para cada. Ao final da punição, a mulher desmaiou e precisou ser socorrida por uma ambulância. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Casal foi brutalmente violentado com uma vara de rattan nas costas em um parque público. Das 140 chibatadas que cada um recebeu, 100 foram pela relação sexual sem estarem casados, e as outras 40 foram pelo consumo de bebida alcóolica.

No mesmo dia, outras seis pessoas também foram açoitadas em Aceh, segundo a AFP. Entre eles, um outro casal, sendo um agente da sharia e sua parceira, que foram flagrados em situação de proximidade. Esse casal recebeu 23 chibatadas cada.

Aceh é o único lugar da Indonésia que aplica essa versão rigorosa e conservadora da sharia. Pela lei que vigora na província desde 2001, qualquer tipo de relação íntima entre pessoas que não são casadas é estritamente proibida, passível de açoitamento em praça pública.

Punição por açoite também prevê casos além do sexo fora do casamento. São punidos com chibatadas infrações como jogo, consumo de álcool, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Homens também podem ser açoitados por faltar às orações de sexta-feira.