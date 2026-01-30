SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta sexta-feira (30) uma mulher de 37 anos suspeita de aplicar um golpe contra o homem, envenenando a comida dele, em Salvador.

Segundo as investigações, ela vendeu um veículo para um homem, mas não transferiu a posse. Durante um almoço no dia 7 de janeiro, no bairro Stiep, a mulher teria envenenado a comida dele.

A vítima passou mal, foi encaminhada para uma unidade hospitalar e sobreviveu. O veículo envolvido na negociação foi apreendido hoje, no bairro Cabula.

A suspeita também se passava por policial da Corregedoria da PM baiana e também por investigadora da Polícia Civil da Bahia. Ela foi presa hoje, durante operação "Dose Única", no bairro Pernambués. O nome dela não foi divulgado, por isso não foi possível localizar sua defesa. O espaço está aberto para manifestações.

Outros golpes também são atribuídos à suspeita, de acordo com a Polícia Civil. No dia 6 de dezembro do ano passado, a vítima foi um idoso que teve seu cartão de crédito subtraído durante um encontro com a mulher.

Além de gastos no cartão, a suspeita teria contraído um empréstimo pessoal superior a R$ 60 mil em nome dele. O encontro teria acontecido para tratar da cobrança de aluguel não pago por ela há quase um ano. A suspeita enviava, nesse período, comprovantes falsos de pagamento aos proprietários, segundo a polícia.

Mulher responderá por tentativa de homicídio mediante uso de veneno, estelionato e uso de identidade falsa. Ela está presa temporariamente, à disposição do Poder Judiciário.