O jornalista e ex-âncora da CNN Don Lemon foi preso nos Estados Unidos por suposto envolvimento em ato de protesto contra o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

O protesto ocorreu no início de janeiro, envolvendo dezenas de manifestantes que interromperam um culto na igreja Cities em St. Paul, na cidade de Minnesota, para criticar as ações do ICE contra estrangeiros em território estadunidense.

De acordo com a CNN dos Estados Unidos, onde ele trabalhou até 2023, Lemon alegou que estava na manifestação como jornalista, e não como manifestante.

A prisão ocorreu na noite desta quinta-feira (29), quando o jornalista estava no saguão de um hotel em Beverly Hills, onde se preparava para a cobrir o Grammy Awards.

Ataque à Primeira Emenda

Segundo o advogado do jornalista, Abbe Lowell, a prisão de Lemon foi um ataque sem precedentes à Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que trata de liberdades fundamentais dos cidadãos contra a interferência do governo.

Don é jornalista há 30 anos e seu trabalho, protegido pela Constituição. Em Minneapolis, não fez nada diferente do que sempre fez, declarou o advogado ao lembrar que a referida emenda constitucional existe para proteger jornalistas cujo papel é revelar a verdade e responsabilizar aqueles que detêm o poder.

Na avaliação do advogado, a prisão de Lemon não passa de uma tentativa transparente de desviar a atenção das muitas crises que a atual administração enfrenta, disse ele referindo-se ao governo de Donald Trump.

Em vez de investigar os agentes federais que mataram dois manifestantes pacíficos em Minnesota, o Departamento de Justiça de Trump está dedicando seu tempo, atenção e recursos a essa prisão, acrescentou Lowell.

