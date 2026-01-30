SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os governos Donald Trump, nos Estados Unidos, e Javier Milei, na Argentina, estão prestes a finalizar um acordo que permitirá que Washington envie cidadãos de outros países para o território do país vizinho ao Brasil, segundo uma reportagem publicada nesta sexta-feira (30) pelo jornal The New York Times.

Se o arranjo se concretizar, a Argentina se juntará a países como Costa Rica, El Salvador e Panamá, destinos para onde os EUA enviam deportados originários de países sem relações diplomáticas com Washington -iranianos, por exemplo- ou pessoas que não possuem documentos indicando de onde vêm.

Milei é aliado próximo de Trump, tendo sido o primeiro chefe de Estado do mundo a se reunir com o republicano após sua vitória nas eleições de 2024 -o ultraliberal se encontrou com o então presidente eleito na Flórida em 14 de novembro, dias depois do pleito.

Os governos trabalham para concluir o acordo em um momento em que Trump está sob pressão por sua campanha de deportações nos EUA -agentes federais mataram dois americanos em Minneapolis em menos de um mês. Ao mesmo tempo, Milei busca aumentar suas próprias operações anti-imigração, até aqui mirando a periferia de Buenos Aires a fim de deportar principalmente venezuelanos.

