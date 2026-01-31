SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos entraram neste sábado (31) em uma nova paralisaçõa orçamentária, que se espera que dure até uma votação no Congresso, prevista para esta segunda-feira (2), sobre um orçamento para o DHS (Departamento de Segurança Nacional).

O novo fechamento parcial do governo ocorre três meses depois do shutdown mais longo da história do país, em outubro e novembro do ano passado, ocasionado após democratas e republicanos não chegarem a um consenso sobre o financiamento federal. Foram 43 dias, o que custou à economia dos EUA cerca de US$ 11 bilhões.

Nesta nova paralisação, o bloqueio se deve à resistência da oposição democrata em aprovar um orçamento para o Departamento de Segurança Nacional, após a morte a tiros de dois manifestantes durante as operações anti-imigração do governo de Donald Trump, no estado de Minnesota.

Democratas e republicanos no Senado dos Estados Unidos chegaram a fazer a um acordo na quinta-feira (29) para tentar evitar a paralisação do governo. Após horas de atraso, a Casa aprovou o pacote de gastos por uma votação de 71 a 29.

Mas a Câmara dos Representantes está em recesso e não deve analisar a medida até segunda-feira (2), de acordo com um assessor da liderança republicana que falou com a agência de notícias Reuters sob condição de anonimato, o que significou a paralisação neste sábado.

O acordo garante verba para o Departamento de Segurança, pasta responsável pelo ICE e outras agências migratórias, por duas semanas, separando-o do orçamento federal total, o que aumenta o tempo para negociações entre o governo e seus rivais democratas.

Após a morte de Alex Pretti, enfermeiro americano atingido por tiros disparados por agentes federais, congressistas do Partido Democrata afirmaram que não votariam em nenhum financiamento adicional para o DHS a menos que limites rigorosos fossem criados para restringir a atuação dos agentes de imigração.

Eles exigiram que a parcela da segurança interna no orçamento fosse separada do resto do pacote de gastos enquanto tentam fechar um acordo com Trump para novas restrições à repressão imigratória do presidente.

Em publicação nas redes sociais, Trump endossou o acordo. Ele disse que "outra paralisação longa e prejudicial do governo" seria ruim para o país. "Com sorte, tanto republicanos quanto democratas darão um muito necessário voto bipartidário 'SIM'", escreveu o presidente.