RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão destruiu parcialmente um edifício da cidade iraniana de Bandar Abbas, na costa do Golfo, informaram meios de comunicação estatais neste sábado (31). O motivo é desconhecido.

Segundo a TV estatal, a explosão ocorreu em um prédio de oito andares, dos quais dois foram destruídos, assim como "vários veículos e lojas". Ainda de acordo com a emissora, equipes de resgate e bombeiros estavam no local para prestar assistência.

A agência Tasnim afirmou que são "completamente falsas" as informações divulgadas em redes sociais segundo as quais um comandante da Marinha da Guarda Revolucionária teria sido o alvo da explosão.

Também neste sábado, o chefe do Exército do Irã, Amir Hatami, afirmou, em alerta aos Estados Unidos e a Israel, que as Forças Armadas de Teerã estão em estado de alerta máximo após importantes deslocamentos militares americanos no Golfo.

"Se o inimigo cometer um erro, isso colocará sem dúvida alguma em perigo sua própria segurança, a da região e a do regime sionista", disse Hatami, citado pela agência de notícias iraniana Irna.

O chefe do Exército afirmou também que o aparato nuclear do país não será descartado -o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona Teerã por um acordo na área.

"O conhecimento e a tecnologia nuclear da República Islâmica do Irã não podem ser eliminados, mesmo que os cientistas e os filhos da nação se tornem mártires", disse, em referência aos bombardeios que visaram instalações e cientistas iranianos durante a guerra de 12 dias com Israel em junho passado.