SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ataques israelenses mataram ao menos 19 palestinos neste sábado (31) na Faixa de Gaza, segundo hospitais da região.

Ao menos seis crianças estão entre as vítimas do novo ataque. O Hospital Shifa informou que cinco pessoas foram mortas, entre elas três crianças, em um dos ataques. Já o Hospital Nasser relatou a morte de outras sete pessoas de uma mesma família, incluindo também três crianças.

O terceiro ataque registrado hoje deixou sete mortos em uma área policial de Sheikh Radwan. Mortes se somam às mais de 70.000 desde o início da guerra, número registrado pelas próprias autoridades palestinas.

Israel alega que fez ataque mirando terroristas do Hamas. Em comunicado divulgado na manhã de hoje, as Forças de Defesa do país afirmaram que fizeram uma "resposta à violação do cessar fogo" que teria sido cometida no leste de Rafah e que um dos bombardeios mirava "um local de produção de armas" do grupo extremista.

Ataques aconteceram um dia antes da reabertura da passagem de Rafah. Israel havia anunciado ontem que iria reabrir a passagem amanhã para que os palestinos pudessem transitar entre Gaza e o Egito.

Israel tomou o posto fronteiriço em maio de 2024, cerca de nove meses após o início da guerra em Gaza. A reabertura foi uma exigência importante na primeira fase do plano do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com os combates entre Israel e militantes do Hamas, que se seguiu a um cessar-fogo acordado em outubro.