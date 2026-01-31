SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kristi Noem, apelidada por críticos de 'Barbie do ICE', já admitiu ter matado a tiros sua cachorra de estimação e gerou forte repercussão nos Estados Unidos.

Kristi Noem relatou em seu livro ter matado a própria cachorra, Cricket, com um tiro. O episódio veio a público em 2024, pouco antes do lançamento do livro "No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward" ("Não há como voltar atrás: a verdade sobre o que há de errado com a política e como levamos a América adiante", em tradução livre).

Noem descreveu o animal como "intreinável" e "perigoso", afirmando: "Eu odiava aquela cachorra". Segundo a ex-governadora de Dakota do Sul, a decisão foi tomada após a cadela arruinar uma caçada e atacar galinhas de vizinhos.

Noem disse que a cadela era "menos que inútil". A republicana teria levado Cricket para um poço de cascalho e atirado no animal.

Filha de Noem deu falta da cachorra. A secretária relatou ainda que, pouco tempo depois, sua filha Kennedy teria chegado da escola confusa e perguntou: "Ei, onde está Cricket?"

No mesmo dia, Noem também matou um bode. Após matar Cricket, a republicana também conta que decidiu matar com dois tiros um bode da fazenda. De acordo com Noem, o animal era "desagradável e malvado", fedorento e gostava de perseguir seus filhos. O bode, que não tinha nome, foi ferido, mas conseguiu escapar do primeiro tiro.

Noem justificou o ato dizendo que precisava tomar decisões difíceis até em casa. A republicana afirmou que episódios assim mostram sua disposição para lidar com temas difíceis na política.

A revelação foi recebida na época com críticas do Partido Democrata, que classificou o relato como "perturbador e horrível". Democratas pediram que eleitores rejeitem políticos que se gabam de matar animais de estimação.

SUGERIU MORTE DO 'CACHORRO PRESIDENCIAL'

Noem também sugeriu que o cachorro de Joe Biden deveria ser sacrificado. A governadora alegou que o pastor-alemão do então presidente atacou agentes do Serviço Secreto, e ironizou: "Commander deveria se encontrar com Cricket".

Na ocasião, a Casa Branca classificou os comentários de Noem sobre sacrificar cães como "preocupantes e absurdos". "Este é um país que ama os cães e você tem uma líder falando de sacrificar cachorros", disse a então porta-voz Karine Jean-Pierre.

Noem defendeu sua postura em redes sociais, dizendo que decisões difíceis são comuns em fazendas. Ela declarou que abateu outros animais e que não se arrepende do relato.

POR QUE NOEM É CHAMADA DE 'BARBIE DO ICE'

O apelido 'Barbie do ICE' surgiu durante sua gestão como secretária de Segurança Interna dos EUA. Críticos apontam que Noem busca glamourizar operações do ICE (agência de imigração) com fotos produzidas e aparições ao lado de agentes.

Além do episódio da cachorra, Noem já foi criticada por outras atitudes. Ela chegou a aparecer em vídeo apontando um rifle para a cabeça de um agente e gravou ameaças a imigrantes em prisões.

Democratas e até parte dos republicanos pedem sua saída do cargo. O descontentamento aumentou após mortes de civis em ações do ICE sob sua gestão e pelas recentes polêmicas envolvendo animais.