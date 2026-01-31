RIBEIRÃO PRETO, SP E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras 14 foram feridas pela explosão que destruiu parcialmente um edifício da cidade de Bandar Abbas, na costa do Golfo, sul do Irã, informaram meios de comunicação estatais neste sábado (31).

Horas depois, o chefe dos bombeiros locais disse que a causa do acidente foi um acúmulo de gás que vazou. O fato de uma explosão semelhante ter ocorrido em outra cidade também neste sábado e o contexto de tensão com os Estados Unidos geraram temor de que as explosões fossem resultado de um ataque americano.

Segundo a TV estatal, a explosão em Bandar Abbas ocorreu em um prédio de oito andares, dos quais dois foram destruídos, assim como "vários veículos e lojas". A agência Tasnim afirmou que são "completamente falsas" as informações divulgadas em redes sociais segundo as quais um comandante da Marinha da Guarda Revolucionária teria sido o alvo da explosão.

A segunda explosão matou quatro pessoas em um prédio residencial na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país. Segundo a imprensa local, a causa também foi um vazamento de gás.

O porto de Bandar Abbas está localizado no Estreito de Hormuz, uma via navegável importante entre o Irã e Omã, já que aproximadamente um quinto do petróleo transportado por mar no mundo passa pelo local.

A explosão relatada ocorre em contexto de tensões elevadas entre Irã e Estados Unidos depois que as autoridades do regime reprimiram os mais recentes protestos contra o país. Organizações de direitos humanos contabilizam mais de 6.000 vítimas, enquanto Teerã admitiu que 3.000 pessoas morreram durante as manifestações.

O presidente americano, Donald Trump, disse na quinta-feira (29) que as Forças Armadas estavam se dirigindo a Teerã. Múltiplas fontes disseram na sexta-feira que Washington estava avaliando opções contra o Irã, incluindo ataques direcionados às forças de segurança da nação.

Também neste sábado, o chefe do Exército do Irã, Amir Hatami, afirmou, em alerta aos Estados Unidos e a Israel, que as Forças Armadas de Teerã estão em estado de alerta máximo após importantes deslocamentos militares americanos no Golfo.

"Se o inimigo cometer um erro, isso colocará sem dúvida alguma em perigo sua própria segurança, a da região e a do regime sionista", disse Hatami, citado pela agência de notícias iraniana Irna. O chefe do Exército afirmou também que o aparato nuclear do país não será descartado.

"O conhecimento e a tecnologia nuclear da República Islâmica do Irã não podem ser eliminados, mesmo que os cientistas e os filhos da nação se tornem mártires", disse, em referência aos bombardeios que visaram instalações e cientistas iranianos durante a guerra de 12 dias com Israel em junho passado.

Também neste sábado, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, acusou líderes dos EUA, de Israel e da Europa de explorar os problemas econômicos do país, incitar agitação e fornecer às pessoas os meios para "despedaçar a nação" nas manifestações.