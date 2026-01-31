SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um juiz federal determinou neste sábado (31) a libertação de Liam Conejo Ramos, um menino de cinco anos que havia sido detido por agentes do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos. Também foi determinada a soltura do pai da criança, Adrian Conejo Arias. Na decisão, a remoção da família equatoriana foi considerada inconstitucional.

A imagem de Liam, usando uma mochila do Homem-Aranha e um chapéu azul grande durante a detenção no início do mês, provocou indignação e críticas às táticas de imigração da administração de Donald Trump em Minnesota e em outras regiões do país. Pai e filho estão detidos em um centro do ICE há 12 dias.

O juiz Fred Biery, do Tribunal Federal do Oeste do Texas, condenou o uso perverso do "poder desenfreado" e a "imposição de crueldade" e determinou a libertação de pai e filho até terça-feira (2). Ele já havia proibido anteriormente que autoridades de imigração deportassem a família.

Nomeado para o tribunal pelo presidente Bill Clinton, o juiz Biery criticou o governo Trump por ter ignorado "um documento histórico americano chamado Declaração de Independência" e defendeu uma política de imigração "mais ordenada e humana do que a atualmente em vigor".

Agentes do ICE detiveram o menino durante uma operação de imigração em Minneapolis e, segundo uma escola da cidade, chegaram a usá-lo como isca para tentar prender outros imigrantes em uma residência.

Segundo a superintendente do distrito escolar de Columbia Heights, onde Liam estuda, Adrian chegava em casa depois de buscar o menino na pré-escola quando a operação aconteceu. Depois da prisão do pai, os agentes do ICE teriam pedido à criança que batesse na porta da casa para saber se mais pessoas estavam ali.

Autoridades americanas afirmam que a operação tinha por objetivo a prisão do pai, que estaria em situação irregular nos EUA. O ICE diz que Arias tentou fugir, abandonando seu filho de cinco anos.

Durante entrevista a jornalistas após as detenções, o advogado Marc Prokosch, que representa Arias, negou a versão do governo Trump e afirmou que não procede que ele e sua família estivessem em situação irregular nos EUA.

Brasileiros nos EUA apreendidos pela imigração em 2025

Apuração da Folha com base em dados do governo Trump mostrou que ao menos 157 menores de idade brasileiros foram apreendidos por agentes de imigração nos Estados Unidos de janeiro a outubro de 2025. Do total, 142 foram levados para centros de detenção do ICE.

Entre os detidos estão bebês nascidos em 2024 a adolescentes nascidos em 2008, com idades de 16 a 17 anos. O número real pode ser um pouco maior, já que a análise não incluiu nascidos em 2007, que poderiam ter 17 ou 18 anos no momento da abordagem. Os documentos não informam a data completa de nascimento.

Segundo os dados, 114 desses menores de idade deixaram os EUA nesse período. Não há informações sobre se as crianças estavam acompanhadas de adultos, mas, em pelo menos 40 casos, é possível inferir que sejam detenções familiares.