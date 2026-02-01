SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma segunda mulher afirma que Jeffrey Epstein, financista condenado por crimes sexuais, teria a enviado ao Reino Unido para um encontro com Andrew Mountbatten-Windsor, filho da rainha Elizabeth 2ª que perdeu o título de príncipe em outubro após denúncias de seu suposto envolvimento com o bilionário americano.

Ela teria passado a noite no Royal Lodge, residência de 30 cômodos mantida pela realeza e de onde Andrew saiu ao perder o título real, em 2010, disse Brad Edwards, advogado da mulher, à BBC britânica.

Na época, ela teria pouco mais de 20 anos e, após ter relações sexuais com o então príncipe, teria tomado chá e feito um tour pelo Palácio de Buckingham, hoje residência oficial do rei Charles 3º, irmão de Andrew.

É a primeira vez que uma vítima de Epstein alega um encontro sexual em uma residência real. Brad Edwards representa mais de 200 denunciantes do financista em todo o mundo, incluindo Virginia Giuffre, que dizia ter sido levada a Londres para ter relações sexuais com Andrew em 2001, quando tinha 17 anos.

Giuffre, que cometeu suicídio em abril do ano passado, afirmava que foi forçada a fazer sexo com o ex-príncipe em outras duas ocasiões em 2001 e 2002 --uma em Nova York e outra na ilha particular de Epstein no Caribe. Andrew, que teve o título de príncipe removido após a publicação das memórias póstumas de Giuffre, nega esta e outras acusações de irregularidades relacionadas ao caso Epstein.

O advogado afirma que considera mover uma ação civil contra Andrew em nome da acusante mais recente. O ex-príncipe não respondeu aos pedidos de comentário feitos pela BBC e pela agência Reuters.

Andrew é mencionado em documentos e aparece em imagens no terceiro lote de arquivos do caso Jeffrey Epstein, divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na sexta-feira (30).

Emails mostram que o ex-príncipe teria mantido contato frequente com o financista após a condenação do americano por crimes sexuais. Há também imagens em que Andrew aparece ajoelhado sobre uma mulher não identificada, deitada no chão, tocando-a na cintura.

Após liberação dos materiais, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse no sábado (31) que o ex-príncipe deveria testemunhar perante um comitê do Congresso dos EUA para explicar tudo o que sabe sobre Jeffrey Epstein --reforçando o pedido que legisladores americanos haviam refeito a Andrew em novembro.

"Qualquer pessoa que tenha informações deve estar preparada para compartilhá-las na forma que lhe for solicitado", disse. "Você não pode dizer que prioriza as vítimas se não estiver preparado para fazer isso."

Neste domingo (1º), o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, anunciou que aceitou o pedido de demissão de seu assessor, Miroslav Lajcak, chanceler do país de 2012 a 2020 que também aparece no mais recente conjunto de materiais do caso Epstein.

"Aceito sua decisão de encerrar nossa colaboração, mas todos perdemos, não apenas eu, uma fonte incrível de experiência e conhecimentos em política externa", disse Fico em vídeo publicado no Facebook. Segundo uma troca de mensagens de texto de 2018, o financista americano teria prometido mulheres ao chanceler eslovaco.

Em outro documento, uma pessoa que aparece sem nome, mas com número de telefone que corresponde ao citado como sendo de Epstein em outro arquivo, conversa sobre uma possível visita de Steve Bannon, um dos principais ideólogos e estrategistas da ultradireita global, ao Brasil com uma pessoa identificada como "Miro Lajcak", que é citado em emails, mensagens e alertas de eventos em um calendário.

Nessa suposta conversa entre Lajcak e Epstein, datada de 9 de outubro de 2018, a pessoa que seria o financista diz que "Steve está pensando em ir ao Brasil para ver Bolsonaro".

Lajcak pergunta se não é melhor a visita ocorrer "depois do segundo turno", e interlocutor que seria Epstein questiona: "Você acha que seria melhor ele esperar?" A resposta de Lajcak é: "Depende do motivo para a viagem, mas depois é mais seguro".