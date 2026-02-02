BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) manifestou apoio nesta segunda-feira (2) à candidatura da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet à Secretaria-Geral da ONU. O órgão vive um momento de fragilidade quanto ao papel de mediação de conflitos internacionais desde a criação do Conselho de Paz de Donald Trump.

"Em oito décadas de história, é hora de a organização finalmente ser comandada por uma mulher", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).

Na publicação, Lula relembrou a trajetória de Bachelet como primeira mulher a presidir o Chile, por duas vezes, e a primeira a ocupar os cargos de ministra da Defesa e da Saúde no país. Na ONU, ela foi a primeira diretora-executiva da ONU Mulheres, dando escala institucional à agenda da igualdade."

"Como alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, trabalhou para proteger os mais vulneráveis, avançar no reconhecimento do direito humano a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável, e dar voz a quem mais precisa ser ouvido. Sua experiência, liderança e compromisso com o multilateralismo a credenciam para conduzir a ONU, em um contexto internacional marcado por conflitos, desigualdades e retrocessos democráticos", escreveu ainda.

Uma vez eleita, ela sucede o atual Secretário-Geral, Antonio Guterres, cujo mandato encerra em 31 de dezembro de 2026.