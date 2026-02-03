SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um elefante matou um turista no Parque Nacional de Khao Yai, no centro da Tailândia, na manhã desta segunda-feira (2).

O homem, 65, tinha viajado ao parque com a esposa. Segundo a imprensa local, ele foi identificado como Jirathachai Jiraphatboonyathorn e era de Lop Buri, que fica a cerca de 150 km de Bangkok e é uma das cidades mais antigas do país.

O ataque ocorreu no momento em que o casal se exercitava. A vítima foi pisoteada e morreu no local, enquanto a esposa conseguiu fugir do animal selvagem.

Um dos funcionários relatou ter ouvido o elefante e os pedidos de socorro. Ao jornal tailandês The Nation, Wanchai Kaenchantuek contou que correu para verificar o que estava acontecendo e encontrou o turista já morto.

Trata-de da terceira morte ligado ao elefante macho chamado de Oyewan. À AFP, o chefe do parque nacional, Chaiya Huayhongthong, explicou que o número pode ser subnotificado, acrescentando que ele pode ter sido responsável por outras mortes que ficaram sem solução.

Autoridades nacionais se reunião na sexta-feira para decidir o destino do animal selvagem. "Provavelmente decidiremos transferi-lo ou mudar seu comportamento", disse o representante, sem dar mais detalhes.

Mais de 220 pessoas foram mortas por elefantes no país desde 2012. Os dados são do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas.