SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (2) que exigirá que a Universidade Harvard pague uma indenização de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,2 bilhões) ao seu governo.

"Estamos buscando US$ 1 bilhão em danos e prejuízos e, no futuro, não queremos ter mais nada a ver com a Universidade de Harvard", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, sem dar mais detalhes.

Nas redes sociais, o republicano chamou a instituição de "fortemente antissemita". O anúncio ocorreu horas após o jornal The New York Times publicar uma reportagem que cita um suposto recuo da Casa Branca no imbróglio judicial com a instituição de ensino.

Segundo o jornal americano, a universidade decidiu não comentar as novas declarações. O New York Times não respondeu às críticas do presidente.

Segundo o veículo, o presidente teria recuado em uma exigência de pagamento de US$ 200 milhões para resolver o conflito com a universidade, após uma longa negociação. Ao citar a reportagem, Trump acusou Harvard de "alimentar o fracassado New York Times com um monte de bobagens'", acrescentando que a instituição "vem se comportando muito mal há muito tempo".

No mesmo post, o presidente chamou o NYT de "decadente" e disse que reportagem sobre Harvard estava "completamente errada".

A briga judicial ocorre no âmbito de uma investida de Trump contra universidades de elite do país, incluindo Harvard, a mais antiga e rica dos Estados Unidos. O presidente congelou verbas federais por questões que incluem protestos pró-palestinos, iniciativas climáticas, políticas transgênero e práticas de diversidade, equidade e inclusão.

No ano passado, Harvard realizou demissões e cortes de gastos devido à campanha de Trump para usar o financiamento federal como alavanca para forçar mudanças nas universidades -que o presidente acusa de estarem dominadas por ideologias antissemitas e de extrema esquerda.

Em julho do ano passado, Harvard afirmou que o impacto em seu orçamento poderia se aproximar de US$ 1 bilhão anualmente.

A universidade processou o governo por algumas dessas ações, levando um juiz a decidir que o governo havia encerrado ilegalmente mais de US$ 2 bilhões em bolsas de pesquisa concedidas a Harvard. Trump recorreu da decisão em dezembro.

A Casa Branca tem pressionado Harvard a fazer um acordo. Em setembro, Trump disse que estava perto de chegar a um acordo de US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões).

A Casa Branca chegou a acordos com as universidades Columbia e Brown, com ambas concordando com certas exigências do governo.