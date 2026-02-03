WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (3) um orçamento de US$ 1,2 trilhão, encerrando um breve shutdown (paralisação do governo) que estava em vigor desde a noite da última sexta (30).

Após a morte de Renée Good e Alex Pretti, a discussão em relação ao shutdown ficou fortalecida, uma vez que o projeto de lei orçamentária previa um financiamento de US$ 60 bilhões ao Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), sendo US$ 10 bilhões destinados ao ICE, o serviço de imigração americano.

A solução foi separar o financiamento da pasta e votar o restante. O Senado chegou ao acordo na noite de sexta, mas, como o projeto foi modificado, teve de retornar à Câmara. O prazo para o consenso era 30 de janeiro. Por isso, o governo entrou em paralisação na noite de sexta.

A votação na Câmara desta terça foi apertada: 217 deputados votaram a favor da proposta, e 214, contra. O texto vai agora para sanção do presidente Donald Trump que, pelas redes sociais, estava pressionando pela votação.

"Precisamos reabrir o governo e espero que todos os republicanos e democratas se juntem a mim para apoiar este projeto de lei e o enviem para minha mesa SEM DEMORA", escreveu Trump, na segunda, em sua rede social, a Truth Social.

"Não pode ter alterações neste momento. Trabalharemos juntos de boa-fé para abordar as questões que foram levantadas, mas não podemos ter outro shutdown longo, sem sentido e destrutivo que prejudicará tanto nosso país".

O pacote aprovado garante o financiamento do governo federal até setembro e assegura recursos para o DHS por apenas duas semanas. Caso não haja um novo acordo até o dia 13 de fevereiro, o governo pode enfrentar uma nova paralisação ou recorrer novamente a uma solução temporária.

A formação de um consenso na Câmara nos próximos dias, no entanto, parece improvável. Dos 217 votos favoráveis registrados nesta terça, apenas 21 foram de democratas.

O partido se recusa a apoiar um novo orçamento enquanto os republicanos não concordarem em impor limites às ações de agentes do ICE e da Patrulha de Fronteira, após a morte de dois americanos --Alex Pretti e Renée Good-- em janeiro, em Minneapolis.