SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 41 anos foi espancado por um grupo de pessoas em uma estação de esqui na França. A agressão foi registrada em vídeo por outro turista e ganhou ampla repercussão nas redes sociais, também pelo fato de ele vestir uma fantasia de Chewbacca, personagem da saga Star Wars.

A vítima, identificada como Henrique P., trabalha com marketing esportivo e vive na Europa há cerca de cinco anos. Segundo seu relato à Folha de S.Paulo, a confusão da última quinta-feira (29) começou após ele ter sido alvo repetido de bolas de neve arremessadas por um grupo.

"Eles jogaram uma pedra de gelo no meu rosto. Não era uma bola de neve leve, era gelo duro, arremessado com força. Eu fui até o grupo para pedir que parassem, e eles começaram a me xingar", disse ele. "Foi por intolerância", afirma.

As imagens mostram o brasileiro sendo golpeado no rosto por um homem e, em seguida, empurrado ao chão próximo a uma árvore. Depois disso, outras pessoas se juntam ao ataque, desferindo socos, chutes e golpes com bastões de esqui. Pessoas que tentaram intervir também acabaram agredidas.

Henrique relatou que continuou sendo atacado mesmo após cair no chão, recebendo chutes, inclusive na cabeça. Segundo ele, um dente foi quebrado durante a agressão. O brasileiro recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, prestados por uma médica e uma dentista que integravam o grupo de turistas brasileiros.

"Eles fugiram provavelmente quando perceberam que muitas pessoas estavam chegando fantasiadas", afirmou. "Estávamos em um grupo de 106 pessoas."

Ele disse ainda que o uso do capacete evitou consequências mais graves, já que parte dos golpes atingiu a proteção. Para Henrique, não se tratou de uma briga, mas de uma agressão coletiva contra alguém que estava sozinho.

Um homem que publicou o vídeo em seu Instagram e diz ter presenciado o momento corroborou a versão de Henrique, ao afirmar que ele fora atingido por bolas de neve antes de ser agredido.

O brasileiro afirmou ter aberto um boletim de ocorrência com as autoridades francesas no sábado (31). Segundo ele, os agentes afirmaram que o processo será tratado como tentativa de homicídio, devido à gravidade das agressões. "Eu espero que a polícia os encontre e coloque atrás das grades", disse Henrique.