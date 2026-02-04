SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-marido de Jill Biden, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, foi preso sob a suspeita de assassinar a atual esposa. A informação é da polícia do Condado de New Castle, no estado de Delaware, nos Estados Unidos.

William Stevenson, 77, foi preso na segunda-feira (2) após ser indiciado por homicídio em primeiro grau, informa o New York Times. Linda Stevenson, 64, foi morta no dia 28 de dezembro do ano passado.

O suspeito está preso sob custódia por não conseguir pagar uma fiança de U$ 500 mil. Ele é proprietário de um bar universitário.

Stevenson e Jill Biden foram casados de 1970 até 1975, ano em que ocorreu o divórcio. Os dois se conheceram em 1969, quando a ex-primeira-dama tinha 18 anos e estudava na Universidade de Delaware, que ele também frequentou.

"Eu realmente acreditava que estávamos destinados um ao outro", Jill Biden disse em suas memórias. "Olhando para trás, pode parecer um erro de juventude."

Ela conheceu o ex-presidente Joe Biden, na época senador por Delaware, dois meses antes do divórcio ser formalizado. O casamento dos dois ocorreu em 1977.