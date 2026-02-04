SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, exaltou a aliança entre Moscou e Pequim em um diálogo por videoconferência com o líder da China, Xi Jinping, nesta quarta-feira (4), às vésperas de a Guerra da Ucrânia completar quatro anos.

"Em um contexto de crescente turbulência, a aliança entre Moscou e Pequim é um importante fator de estabilidade", disse Putin, segundo um vídeo da conversa divulgado pela televisão estatal russa. Por meio de um intérprete, Xi pediu que os países elaborassem um "grande plano" para fortalecer as relações bilaterais, que, segundo ele, avançam na direção certa.

Os dois países mantêm fortes laços econômicos, diplomáticos e militares que se reforçaram com a invasão russa à Ucrânia. Dias antes de Putin enviar dezenas de milhares de soldados para o país vizinho, em fevereiro de 2022, os líderes declararam uma parceria estratégica "sem limites".

Desde então, a China intensificou o comércio com a Rússia, tornando-se uma tábua de salvação econômica para Moscou, que sofria os impactos das sanções de potências ocidentais. Atualmente, Pequim é a principal compradora de combustíveis fósseis russos.

A Ucrânia e a Europa afirmam que a China vai além e fornece ajuda militar direta à Rússia na Ucrânia, mas Pequim nega as acusações e diz que não é parte do conflito.

Na terça (3), diplomatas de alto escalão dos dois países se reuniram na capital chinesa para discutir a situação de segurança global e outras questões, chegando a um "amplo consenso", segundo o ministério das Relações Exteriores da China.

Xi e Putin se reuniram presencialmente pela última vez em setembro, quando a China organizou um grande desfile militar que também contou com a presença do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Durante esse encontro, o líder chinês disse que os laços entre os dois países "resistiram à turbulência internacional".

A próxima reunião deve ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano. Após a videoconferência, o Kremlin afirmou que Putin aceitou um convite de Xi para visitar a China até julho. Yuri Ushakov, um conselheiro de política externa do Kremlin, reforçou a jornalistas que os países atuam em conjunto e compartilham posições semelhantes sobre a maioria das questões.

A videoconferência desta quarta ocorre no momento em que os Estados Unidos afirmam estar um pouco mais próximos de alcançar um acordo para pôr fim à Guerra da Ucrânia. Delegados da Rússia e da Ucrânia iniciaram nesta quarta uma nova rodada de conversações em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, com a presença de enviados americanos.