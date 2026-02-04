SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem tailandês, que andava de barco com dois amigos, morreu afogado em um lago de flores de lótus no último domingo (1º) na Tailândia.

Naphat, 19, teria desaparecido depois que um amigo se levantou no barco. Os três haviam remado até o meio da água, mas o barco balançou e virou assim que um deles tentou mudar de lugar na embarcação.

Os três caíram na água, mas dois deles conseguiram nadar até a margem. Segundo o jornal tailândes Siam News, a vítima segurou a mão de um dos amigos, mas a soltou em determinado momento -pensando que os dois poderiam se afogar.

Inicialmente, acreditou-se que o grupo havia ido ao local reproduzir uma foto da artista Lisa, cantora de K-pop do grupo BlackPink. Um a imagem dela com flores de lótus no Mar de Lótus Vermelhos, na província de Udon Thani, se tornou virou nas redes sociais.

A mãe de Naphat, no entanto, contesta a versão. Após ouvir o relato de um dos amigos que estava no local, a mulher afirmou que eles não estavam tirando fotos, mas que haviam saído de barco para pescar.

O corpo do jovem foi retirado do fundo do lago. Os socorristas levaram o cadáver para autópsia a a fim de determinar a causa exata da morte.