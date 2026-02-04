SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro dia da segunda rodada de negociações diretas entre russos, ucranianos e americanos para tentar colocar um fim à guerra no Leste Europeu acabou nesta quarta-feira (4) sem avanços claros senão a continuidade das reuniões na quinta (5).

Já a animosidade entre as partes segue a mesma. O chanceler russo, Serguei Lavrov, que não está com a delegação de seu país em Abu Dhabi, afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, não quer a paz no conflito iniciado por Vladimir Putin há quase quatro anos.

"Isso seria o fim da sua carreira política", afirmou o diplomata, repetindo a visão corrente em Moscou de que Zelenski, cujo mandato expirou há quase dois anos, só se mantém no poder por causa do estado de sítio em vigor no seu país.

O ucraniano rechaça tal acusação, apontando para o fato de que apenas existe a exceção por causa da guerra. Ele chegou a oferecer a realização de eleições, o que depende de mudança legal, condicionando isso a um cessar-fogo.

Os russos não querem nenhuma trégua sem antes acertar os termos de um acordo de paz, e este é um dos nós que as delegações tentam desatar nos Emirados Árabes Unidos.

Há pontos quase insolúveis à mesa, como as cessões territoriais que Kiev não quer fazer e as garantias de segurança contra um novo ataque russo, que incluem uma força de paz europeia com apoio dos EUA, que Moscou descarta.

Zelenski teve uma boa notícia ainda nesta quarta, com a aprovação pelo conselho de chanceleres da UE (União Europeia) da elaboração de um empréstimo de quase R$ 560 bilhões para ajudar a Ucrânia custear seus gastos nos próximos dois anos.

O acordo havia sido fechado em dezembro, mas ainda dependia de diversos detalhes burocráticos, que ainda estão sendo negociados a portas fechadas em Bruxelas, sede da UE. A ideia de empregar as reservas russas congeladas no continente foi abandonada pelo temor de problemas legais.

Em campo, a violência continua. Os russos anunciaram a conquista de mais duas localidades no leste ucraniano. Não houve, contudo, repetição do mega-ataque aéreo da véspera, que rompeu a trégua prometida por Putin a Donald Trump de ações conta os sistema energético do vizinho.

O presidente americano disse que a pausa se devia ao rigoroso inverno deste ano no Hemisfério Norte, que tem deixado a Ucrânia com temperaturas na casa dos -20 graus Celsius à noite. O Kremlin não confirmou isso, dizendo que não atacaria para evitar azedar a reunião em Abu Dhabi ?o que acabou não ocorrendo.

O presidente americano disse, segundo sua porta-voz, que não se surpreendia com o ataque russo, mas não tomou medida alguma em retaliação.

Trump tem o fim da guerra como uma prioridade propagandística desde o começo de seu segundo mandato, há um ano, e conseguiu mudar a realidade das negociações. Por ora, contudo, não parece perto de lograr sucesso.