BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O financista Jeffrey Epstein, acusado de uma série de crimes sexuais e morto em 2019, discutiu a compra de agências de modelos brasileiras em 2016. O americano chegou a dar aval a um acordo de confidencialidade para negociar valores com a Ford Models, segundo troca de emails divulgada no último lote de arquivos antes sigilosos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Em conversa datada de outubro de 2016 com Ramsey Elkholy, Epstein recebe informações sobre a Ford Models e outras agências de modelos brasileiras, como L?Équipe e Elite, além do que parece ser um concurso para agenciamento de novas modelos. Elkholy foi apontado em investigação do jornal The Wall Street Journal de 2023 como um músico e antropólogo que apresentou diversas mulheres a Epstein.

"Este seria um bom investimento se você quisesse construir sobre uma marca já consolidada e, é claro, com muitas oportunidades para se encontrar com modelos, mas acho que não com o mesmo acesso direto do concurso, em que a maioria das garotas são caipiras sem experiência como modelos", afirma Elkholy. A troca de emails foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo.

Procurado pela Folha, o dono da empresa, Decio Restelli Ribeiro, afirma que a Ford Models nunca esteve à venda e que ele nunca teve contatos com Epstein ou intermediários.

Operando licença da companhia no Brasil desde 1995, Ribeiro comprou a operação da matriz em 2020 e é o único dono. A companhia americana foi fundada em 1946 e já agenciou grandes modelos, como Naomi Campbell e Brooke Shields.

"Minha empresa não está a venda, nunca quis vender a Ford. Fiquei chocado", disse Ribeiro. "Nunca conheci, conversei ou tive contato com esse Jeffrey Epstein. Fui saber quem era esse cara só quando ele morreu", afirmou.

Nos emails, Elkholy não cita o brasileiro, mas diz ter tido contato com ele. "A Ford é gerida por apenas um cara, que nunca teve investidores. Ele expressou para mim que estaria aberto a ter algum apoio para conseguir realizar os objetivos da agência ?que é de se tornar a IMG [grande agência global] do Brasil", diz Elkholy.

"Ele [o dono da Ford Models no Brasil, que não é nomeado] não quis me dar um número sem um acordo de confidencialidade, mas acho que por US$ 1 milhão você consegue um pedaço considerável", diz Elkholy.

Questionado pela reportagem sobre o suposto acordo de confidencialidade, Ribeiro negou ter assinado qualquer contrato do tipo e reforçou que nunca buscou vender a Ford ou parte dela.

Em seguida, ainda de acordo com os emails que constam no documento, Elkholy afirma não saber se Epstein quer de fato ter 100% de qualquer agência. "Estou assumindo que você está mais interessado no acesso a [aqui, Elkholy incluiu um emoji de mulher]".

"Se você quer que eu me encontre com ele de novo e o pressione por um número, me avise", diz Elkholy, o que sugere que ele teria se reunido com o responsável pela empresa.

A única intervenção de Epstein na troca de emails é para dar aval a um acordo de confidencialidade: "Pode assinar o acordo de confidencialidade [NDA, na sigla em inglês usada para "non-disclosure agreement"] e pegar os números da Ford. Vou estar por Nova York na quarta-feira se você tiver tempo", escreveu Epstein no dia 2 de outubro de 2016, um domingo.

Em nota, a empresa reforçou que nunca houve contato com Epstein ou intermediários dele.

"A Ford Models Brasil reforça que as informações mencionadas no email não condizem com a realidade e que a empresa nunca esteve à venda, tampouco participou ou foi objeto de qualquer negociação ou tratativa envolvendo o referido empresário e/ou intermediários", diz o comunicado.

A busca pelos termos Brazil e Brasil retornam quase 3.900 arquivos da base de dados de documentos publicados pelo Departamento de Justiça americano sobre o caso Epstein. São desde trocas de emails e mensagens de celular a relatórios financeiros, fotos, vídeos e documentos judiciais, muitos deles com tarjas preservando endereços de emails, rostos de vítimas e informações sensíveis.

Diversos nomes de políticos, empresários e celebridades aparecem nos arquivos, ora como possíveis conhecidos de Epstein, ora como meras menções em discussões envolvendo o financista. O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aparecem em 62 e 65 arquivos, respectivamente ?sem considerar buscas pelos nomes com erros de digitação.

O caso Epstein tem incomodado particularmente o presidente americano, Donald Trump, que é citado centenas de vezes. Arquivos do caso divulgados no fim de janeiro mostram que Trump foi acusado de abusar sexualmente de uma menor de idade. Segundo a denúncia, uma adolescente de 13 ou 14 anos teria sido forçada a praticar sexo oral no republicano décadas atrás no estado de Nova Jersey.

Não há mais informações sobre o caso nem quando ele teria ocorrido. De acordo com a denúncia, feita numa data não especificada, o abuso ocorreu há mais de 30 anos. Os documentos, porém, não indicam se essas informações deram origem a investigações posteriores. Pressionado por rivais e até por aliados, o republicano pediu, nesta terça-feira, que os americanos virem a página do escândalo Epstein.