SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mais recente leva de arquivos do caso Jeffrey Epstein divulgada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos traz menções a brasileiros, desde um arquiteto e um osteopata até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Este é o maior lote até o momento, com cerca de 3 milhões de páginas de documentos (entre emails, mensagens de texto, notícias e relatórios de investigação), 180 mil imagens e 2.000 vídeos. Ser citado nos arquivos não significa que haja envolvimento direto nos crimes sexuais atribuídos ao financista. Além disso, os materiais são divulgados sem contexto.

*

VEJA A LISTA DE BRASILEIROS CITADOS NOS ARQUIVOS

JAIR BOLSONARO

No caso do ex-presidente, mensagens atribuídas a Epstein mostram conversas com Steve Bannon, estrategista da ultradireita americana, durante a campanha presidencial de 2018. Nos diálogos, Bannon afirma que precisava manter sua relação com Bolsonaro "nos bastidores" e discute a eleição brasileira como estratégica para um projeto político global.

As trocas sugerem interesse em uma eventual aproximação após o segundo turno, incluindo a possibilidade de uma visita de Bannon ao Brasil. Não há, porém, indícios de que Bolsonaro tenha participado dessas conversas ou mantido contato direto com Epstein.

LULA

Já Lula aparece citado em emails em que Epstein afirma ter recebido uma ligação do linguista Noam Chomsky com o petista na linha, quando o então ex-presidente estava preso em Curitiba, em 2018. A Presidência da República negou que a ligação tenha ocorrido, e especialistas ouvidos apontam que uma comunicação desse tipo seria incompatível com as regras da carceragem da Polícia Federal.

As mensagens também mencionam a eleição brasileira e comentários genéricos de Epstein sobre política e negócios na América do Sul. Assim como no caso de Bolsonaro, os documentos não apresentam provas de contato direto entre Lula e o financista nem indicam participação do presidente brasileiro em irregularidades.

REINALDO ÁVILA DA SILVA

Marido do britânico Peter Mandelson, o brasileiro Reinaldo Ávila da Silva recebeu £10 mil (cerca de R$?71 mil na cotação atual) de Epstein, segundo reportagem do jornal britânico Financial Times. Emails revelam que Silva recebeu várias transferências de Epstein em 2009 e 2010, com o objetivo de ajudá-lo a seguir o sonho de se tornar osteopata.

Segundo registros, o dinheiro era destinado a financiar um curso na área e outras despesas relacionadas. Não foi detalhado o montante total nem o período exato em que os pagamentos ocorreram.

Na época da troca de emails, durante o governo do então primeiro-ministro Gordon Brown (2007-2010), Mandelson foi nomeado para a Câmara dos Lordes e ocupou os cargos de secretário de negócios e vice-primeiro-ministro. Após o escândalo, o britânico anunciou sua aposentadoria.

ARTHUR CASAS

Um dos nomes citados na nova leva, Arthur Casas é um renomado arquiteto brasileiro com escritórios em São Paulo, Nova York e Lisboa. Em trocas de mensagens entre uma assistente do brasileiro e Lesley Groff, que se apresentava como assistente pessoal de Epstein, é mencionada a possibilidade de uma reunião por videochamada entre os dois.

As conversas também citam uma eventual visita do arquiteto à ilha de Saint James, então pertencente a Epstein. Localizada no Caribe, a propriedade ficou conhecida como "ilha Epstein".

Nos emails, uma pessoa chamada Jean Huguen encaminha uma mensagem a Epstein, no início de janeiro de 2016, indicando o trabalho do arquiteto brasileiro. Naquele ano, Epstein já havia se declarado culpado por crimes sexuais envolvendo menores, em um processo encerrado em 2008 na Flórida.

Em nota, o escritório de Arthur Casas afirma que, em 2016, foi procurado pela assistente de Epstein com um pedido de proposta para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico relacionado a uma possível reforma na ilha.

"No contexto dessa abordagem inicial e em caráter estritamente preliminar, Arthur Casas realizou uma visita técnica, acompanhado de uma arquiteta que atuava como gerente de projetos internacionais", diz o comunicado. Segundo a nota, o arquiteto esteve na ilha caribenha apenas para essa visita técnica, junto de uma integrante de sua equipe.

FORD MODELS

Segundo os arquivos divulgados, Epstein discutiu a compra de agências de modelos brasileiras em 2016. O americano chegou a dar aval a um acordo de confidencialidade para negociar valores com a Ford Models, segundo troca de emails.

Em conversa datada de outubro de 2016 com Ramsey Elkholy, Epstein recebe informações sobre a Ford Models e outras agências de modelos brasileiras, como L?Équipe e Elite, além do que parece ser um concurso para agenciamento de novas modelos. Elkholy foi apontado em investigação do jornal The Wall Street Journal de 2023 como um músico e antropólogo que apresentou diversas mulheres a Epstein.

Procurado pela Folha, o dono da empresa, Decio Restelli Ribeiro, afirma que a Ford Models nunca esteve à venda e que ele nunca teve contatos com Epstein ou intermediários.