SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundador da Microsoft, Bill Gates, afirmou nesta quarta-feira (4) que emails atribuídos a Jeffrey Epstein que citam seu nome são falsos. Em entrevista à emissora australiana 9 News, Gates disse se arrepender de "cada minuto" que passou com o financista.

"Aparentemente, Jeffrey escreveu um email para si mesmo. Esse email nunca foi enviado. O email é falso", disse ele. "Não sei qual era o pensamento dele nisso. Ele estava tentando me atacar de alguma forma?"?

O terceiro conjunto de arquivos do caso Epstein foi divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA na sexta-feira (30).

Entre os cerca de 3 milhões de páginas de documentos (entre emails, mensagens de texto, notícias e relatórios de investigação), 180 mil imagens e 2.000 vídeos, estavam mensagens sobre a relação do financista com Bill Gates.

E-mails de uma conta que parecia pertencer a Epstein afirmam que o cofundador da Microsoft tentou esconder uma IST (infecção sexualmente transmissível) de sua então esposa, Melinda French Gates, depois de ter relações sexuais com "garotas russas".

Uma mensagem posterior, também atribuída ao financista, critica Gates. "Para adicionar insulto à injúria, você então subsequentemente, com lágrimas nos olhos, implora para que eu delete os emails sobre sua IST, seu pedido para que eu lhe forneça antibióticos que você possa dar secretamente a Melinda e a descrição do seu pênis", diz.

"Cada minuto que passei com ele, eu me arrependo e peço desculpas por ter feito isso", afirmou Gates. Ele afirmou ter conhecido Epstein em 2011 e ido a jantares com ele, mas nega ter participado de festas ou ido à ilha do financista ?onde, segundo relatos, grande parte dos relatos de abusos sexuais aconteceu.

Melinda French Gates afirmou nesta terça-feira (3) que sentiu uma "tristeza inacreditável" ao saber de conexões do ex-marido com o condenado por crimes sexuais.

"Para mim, é pessoalmente muito difícil quando esses detalhes surgem, porque eles me lembram de fases muito, muito dolorosas do meu casamento", afirmou French Gates ao podcast Wild Cards, da NPR, a emissora de rádio pública dos Estados Unidos.

A íntegra da entrevista será divulgada nesta quinta-feira (5).

O lote de documentos divulgado pelo governo americano mostra mensagens de figuras notórias da política e da sociedade dos EUA, incluindo o presidente Donald Trump.

Os arquivos mostram que Trump foi acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 ou 14 anos. A menina, segundo a denúncia apresentada por uma pessoa que se identificou como sua amiga, teria sido forçada a praticar sexo oral no republicano em Nova Jersey, ocasião na qual teria mordido o pênis do hoje presidente.

Elon Musk, Bill Gates e Howard Lutnick, secretário de Comércio dos EUA, são alguns dos nomes que aparecem relacionados a Epstein nos documentos do lote mais recente.

Musk e Epstein teriam trocado mensagens combinando um encontro na Flórida ou no Caribe entre 2012 e 2014. Lutnick planejava uma visita à ilha do financista em 2012, embora tenha afirmado que cortou laços com Epstein em 2005.