SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde 1889, quando foi inaugurada em Paris, a Torre Eiffel exibe em seu primeiro andar os nomes de 72 cientistas e engenheiros franceses que, à época, simbolizavam o avanço do conhecimento humano. Só que tem um detalhe: todos os nomes pertencem a homens. A ausência do nome de mulheres, porém, está perto de acabar.

A Prefeitura de Paris propôs criar uma nova faixa decorativa, logo acima da original, para acrescentar 72 nomes de cientistas mulheres. O projeto foi iniciado em março de 2025 em parceria com a Sociedade de Exploração da Torre Eiffel (SETE) e pela associação "Femmes & Sciences". Na semana passada, a Cidade de Paris revelou as cientistas selecionadas.

A lista dos 72 nomes ainda precisa ser oficializada. Ela será enviada às Academias de Ciências, Medicina e Tecnologia, que decidirão sobre a validação final dos nomes das cientistas inicialmente escolhidas. "Essa nova adição restaurará às cientistas mulheres o lugar que lhes é devido nesse panteão científico", diz texto divulgado no próprio site oficial da Torre Eiffel.

A homenagem aos cientistas homens foi uma iniciativa de Gustave Eiffel, um dos responsáveis pela construção do histórico monumento de 330 metros. Os nomes dos cientistas e engenheiros franceses estão, desde a inauguração, inscritos em letras douradas no primeiro andar da torre.

Ao homenagear essas mulheres, celebramos aquelas a quem a ciência deve tanto e ajudamos a inspirar gerações inteiras de cientistas. A Torre Eiffel assim abraça plenamente seu papel como farol de humanismo, fiel ao espírito que a gerou Jean-François Martins, Presidente da Sociedade de Exploração da Torre Eiffel (SETE)

A instalação da nova faixa acontecerá 'possivelmente' em 2027, segundo nota oficial. Entre os 72 nomes escolhidos estão os de Marie Curie (1867-1934), figura universal da ciência e única pessoa a ter recebido dois Prêmios Nobel em duas disciplinas diferentes (física e química), e Alice Recoque (1929-2021), pioneira da informática francesa que desempenhou papel decisivo no desenvolvimento de arquiteturas de computação e inteligência artificial. Veja abaixo a lista completa:

*

Denise Albe-Fessard

Yvette Amice

Jeanne Baret

Denise Barthomeuf

Madeleine Brès

Yvonne Choquet-Bruhat

Simonne Caillère

Yvette Cauchois

Edmée Chandon

Marthe Condat

Anita Conti

Eugénie Cotton

Radhia Cousot

Odile Croissant

Marie Curie

Augusta Déjérine

Henriette Delamarre

Georgette Délibrias

Nathalie Demassieux

Rose Dieng

Angélique du Coudray

Louise du Pierry

Henriette Mathieu-Faraggi

Jacqueline Ferrand

Jacqueline Ficini

Rosalind Franklin

Marthe Gautier

Sophie Germain

Jeanne Guiot

Geneviève Guitel

Sébastienne Guyot

Claudine Hermann

Andrée Hoppilliard

Marie-Louise Dubreil-Jacotin

Irène Joliot-Curie

Geneviève Jourdain

Dorothéa Klumpke

Lydie Koch

Colette Kreder

Nicole Laroche

Cornélie Lebon-de Brambilla

Yolande Le Calvez

Paulette Libermann

Marianne Grunberg-Manago

Nicole Mangin

Cécile Morette

Edith Mourier

Ethel Moustacchi

Suzanne Noël

Yvonne Odic

Isabelle Olivieri

Marie-Louise Paris

Marguerite Perey

Claudine Picardet

Alberte Pullman

Pauline Ramart

Lucie Randoin

Alice Recoque

Michelle Schatzman

Anne-Marcelle Schrameck

Marie-Hélène Schwartz

Josiane Serre

Alice Sollier

Hélène Sparrow

Bianca Tchoubar

Marie-Antoinette Tonnelat

Thérèse Tréfouël

Agnès Ullmann

Arlette Vassy

Suzanne Veil

Jeanne Villepreux

Toshiko Yuasa


