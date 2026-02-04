SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde 1889, quando foi inaugurada em Paris, a Torre Eiffel exibe em seu primeiro andar os nomes de 72 cientistas e engenheiros franceses que, à época, simbolizavam o avanço do conhecimento humano. Só que tem um detalhe: todos os nomes pertencem a homens. A ausência do nome de mulheres, porém, está perto de acabar.
A Prefeitura de Paris propôs criar uma nova faixa decorativa, logo acima da original, para acrescentar 72 nomes de cientistas mulheres. O projeto foi iniciado em março de 2025 em parceria com a Sociedade de Exploração da Torre Eiffel (SETE) e pela associação "Femmes & Sciences". Na semana passada, a Cidade de Paris revelou as cientistas selecionadas.
A lista dos 72 nomes ainda precisa ser oficializada. Ela será enviada às Academias de Ciências, Medicina e Tecnologia, que decidirão sobre a validação final dos nomes das cientistas inicialmente escolhidas. "Essa nova adição restaurará às cientistas mulheres o lugar que lhes é devido nesse panteão científico", diz texto divulgado no próprio site oficial da Torre Eiffel.
A homenagem aos cientistas homens foi uma iniciativa de Gustave Eiffel, um dos responsáveis pela construção do histórico monumento de 330 metros. Os nomes dos cientistas e engenheiros franceses estão, desde a inauguração, inscritos em letras douradas no primeiro andar da torre.
Ao homenagear essas mulheres, celebramos aquelas a quem a ciência deve tanto e ajudamos a inspirar gerações inteiras de cientistas. A Torre Eiffel assim abraça plenamente seu papel como farol de humanismo, fiel ao espírito que a gerou Jean-François Martins, Presidente da Sociedade de Exploração da Torre Eiffel (SETE)
A instalação da nova faixa acontecerá 'possivelmente' em 2027, segundo nota oficial. Entre os 72 nomes escolhidos estão os de Marie Curie (1867-1934), figura universal da ciência e única pessoa a ter recebido dois Prêmios Nobel em duas disciplinas diferentes (física e química), e Alice Recoque (1929-2021), pioneira da informática francesa que desempenhou papel decisivo no desenvolvimento de arquiteturas de computação e inteligência artificial. Veja abaixo a lista completa:
*
Denise Albe-Fessard
Yvette Amice
Jeanne Baret
Denise Barthomeuf
Madeleine Brès
Yvonne Choquet-Bruhat
Simonne Caillère
Yvette Cauchois
Edmée Chandon
Marthe Condat
Anita Conti
Eugénie Cotton
Radhia Cousot
Odile Croissant
Marie Curie
Augusta Déjérine
Henriette Delamarre
Georgette Délibrias
Nathalie Demassieux
Rose Dieng
Angélique du Coudray
Louise du Pierry
Henriette Mathieu-Faraggi
Jacqueline Ferrand
Jacqueline Ficini
Rosalind Franklin
Marthe Gautier
Sophie Germain
Jeanne Guiot
Geneviève Guitel
Sébastienne Guyot
Claudine Hermann
Andrée Hoppilliard
Marie-Louise Dubreil-Jacotin
Irène Joliot-Curie
Geneviève Jourdain
Dorothéa Klumpke
Lydie Koch
Colette Kreder
Nicole Laroche
Cornélie Lebon-de Brambilla
Yolande Le Calvez
Paulette Libermann
Marianne Grunberg-Manago
Nicole Mangin
Cécile Morette
Edith Mourier
Ethel Moustacchi
Suzanne Noël
Yvonne Odic
Isabelle Olivieri
Marie-Louise Paris
Marguerite Perey
Claudine Picardet
Alberte Pullman
Pauline Ramart
Lucie Randoin
Alice Recoque
Michelle Schatzman
Anne-Marcelle Schrameck
Marie-Hélène Schwartz
Josiane Serre
Alice Sollier
Hélène Sparrow
Bianca Tchoubar
Marie-Antoinette Tonnelat
Thérèse Tréfouël
Agnès Ullmann
Arlette Vassy
Suzanne Veil
Jeanne Villepreux
Toshiko Yuasa