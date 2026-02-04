SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ataque de piranhas (Parona signata) deixou mais de 40 pessoas feridas na Praia Victoria, na província de Entre Ríos, na Argentina.

Em um dos casos mais graves, uma vítima teve parte de um dedo amputado após ser mordida pelo peixe. Os episódios ocorreram nos últimos dias e levaram as autoridades a interditar o local para banho.

Pelo menos mais cinco pessoas foram mordidas só nessa semana. Segundo o jornal "El Once", salva-vidas Alejandro Martín que estava no local, afirmou que todos os atendimentos envolveram ferimentos considerados graves.

No domingo, o hospital Fermín Salaberry atendeu sete vítimas, entre crianças e adultos, com mordidas sofridas na praia Victoria. Em nota, a unidade reforçou que há placas proibindo o banho em determinadas áreas e alertou para a importância de respeitar as restrições para evitar acidentes.

Diante do risco, os salva-vidas passaram a hastear bandeira vermelha, impedindo a entrada na água. Ainda assim, segundo Martín, muitos banhistas ignoram os avisos.

Entre as medidas em estudo está a instalação de uma rede ao longo da margem do rio para impedir a aproximação dos peixes. No ano passado, mais de 320 ataques foram registrados na região.

Especialistas explicam que as altas temperaturas favorecem a presença das palometas, peixes carnívoros semelhantes às piranhas. Elas costumam atacar em grupo e, com dentes afiados, podem causar ferimentos graves em poucos segundos, especialmente quando há sangramento.