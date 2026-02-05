SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu e uma menina desapareceu durante uma tempestade que atinge Portugal e a Espanha desde a tarde desta quarta-feira (4).

Homem que morreu estava dentro de um carro levado por uma enxurrada em Portugal. Ele tinha 70 anos e estava na região do Alentejo quando o acidente aconteceu.

Menina desaparecida foi arrastada para dentro do rio Turvilla, na Espanha, ao tentar resgatar o próprio cachorro. O desaparecimento aconteceu na província de Malaga. O corpo do cão foi encontrado na tarde desta quarta-feira (4), mas a garota ainda é procurada pelas autoridades.

Na Espanha, há 14 rios e 10 barragens com risco extremo de transbordamento. Em algumas regiões de Portugal, a água chegou à cintura dos moradores e sacos de areia foram colocados nas portas de comércios para evitar a entrada da água.

No fim de janeiro, a península ibérica foi atingida pela tempestade Kristin, que deixou nove mortos, em sua maioria, atingidos por árvores, em Portugal. A estimativa é de que a reconstrução dos danos da tempestade Kristin custe 4 bilhões de euros (quase R$ 25 bilhões) ao país.

Mais um temporal é esperado para a região após a passagem da tempestade Leonardo. Segundo a agência de meteorologia do governo da Espanha, a expectativa é de que a tempestade Marta atinja o país no fim de semana.