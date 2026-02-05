(UOL/FOLHAPRESS) - Um empresário brasileiro, dono de uma cafeteria na pequena cidade de Stow, no estado norte-americano de Massachusetts, foi detido na semana passada por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos), o que mobilizou moradores e políticos locais.

Maximiano Fernandes, 41, natural de Porto Alegre (RS), foi detido no último dia 28, ao chegar ao seu local trabalho. Chamado de Stow Cafe, o estabelecimento, que serve café da manhã e almoço, foi comprado pelo brasileiro e um sócio em 2011, segundo apurado pelo portal norte-americano Metro Daily News.

Brasileiro teria sido detido por estar com visto vencido, segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA. Ao jornal The Boston Globe, a secretária adjunta do órgão federal, Tricia McLaughlin, afirmou que Maximiano ultrapassou o prazo de seu visto de turista B2, e permanecerá sob custódia do ICE enquanto aguarda por "procedimentos de imigração".

O órgão federal também afirmou que Maximiano possui antecedentes criminais. Segundo o departamento, os delitos cometidos por ele incluem atentado ao pudor e agressão contra um menor de idade.

Polícia local informou que não teve participação na detenção do empresário. Em nota divulgada pelas redes sociais, o Departamento de Polícia de Stow informou que não teve conhecimento prévio sobre a ação do ICE ou qualquer envolvimento. "Entendemos que a ordem de detenção foi emitida em resposta a um caso de agressão e lesão corporal contra uma pessoa maior de 14 anos, recentemente resolvido no Tribunal Distrital de Concord, referente ao ano de 2024", informou na mesma nota.

UOL tenta contato com familiares do brasileiro, que é casado e pai de quatro crianças, incluindo trigêmeas. O texto será atualizado em caso de futuros retornos e o espaço segue aberto.

MOBILIZAÇÃO LOCAL

Após a detenção, moradores e políticos de Massachusetts se mobilizaram contra a detenção do brasileiro. Pelas redes sociais, um morador de Stow afirmou que o gaúcho é residente legal da cidade, onde vive há 15 anos como dono de uma cafeteria local e cria quatro filhos com a esposa na região.

No mesmo dia da detenção do brasileiro, senador de Massachusetts disse que prestaria assistência à família de Maximiano. Pelo Facebook, o democrata Jamie Eldridge divulgou que se reuniu com Kate Hogan, membro da Câmara de Representantes do estado para ajudar a esposa e os quatro filhos do brasileiro.

Agradecemos a todos que entraram em contato sobre a detenção de Max, proprietário do Stow Cafe, pelo ICE. A representante Hogan e eu estamos prestando assistência à família. Senador Jamie Eldridge