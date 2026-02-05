SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Savannah Guthrie, uma das apresentadoras de televisão mais conhecidas dos Estados Unidos, publicou um vídeo nas redes sociais em que pede que os sequestradores de sua mãe, Nancy Guthrie, de 84 anos, apresentem provas de que ela está viva.

"Precisamos saber, sem qualquer dúvida, que ela está viva e que vocês a têm. Queremos ouvir vocês e estamos prontos para escutar", disse Guthrie, que aparece no vídeo lendo uma carta ao lado de familiares.

A apresentadora afirmou que sua família tomou conhecimento de uma carta de pedido de resgate por meio de reportagens na imprensa. "Por favor, entrem em contato conosco", pediu.

A mãe de Guthrie está desaparecida desde o último sábado (31), quando recebeu a visita de seus filhos. A família relatou seu desaparecimento na tarde de domingo (1º).De acordo com as autoridades que investigam o caso, ela foi "provavelmente sequestrada".

"Ela não saiu por conta própria, nós sabemos disso", disse o xerife Chris Nanos, do Condado de Pima, no estado do Arizona, onde a mãe da jornalista mora.

O caso mobilizou o presidente Donald Trump, que afirmou na quarta-feira que ligaria para Guthrie. "Sempre me dei muito bem com ela. É uma situação muito incomum e vamos descobrir o que acontece", disse ainda. O republicano também apoiou a ideia de aumentar o número de agentes federais envolvidos no caso.

No vídeo, Guthrie alertou que sua mãe tem problemas cardíacos e não pode suspender o seu tratamento. "Nossa mãe é nosso coração e nosso lar. Ela tem 84 anos. Sua saúde, seu coração, são frágeis. Ela vive com dor constante. Ela está sem qualquer medicação. Ela precisa dela para sobreviver. Ela precisa dela para não sofrer" .

No fim do vídeo, ela se dirigiu diretamente à mãe: "Se você está ouvindo isso, você é uma mulher forte. [...] Todos estão procurando por você, mamãe, em todos os lugares. Não vamos descansar. Seus filhos não vão descansar até estarmos juntos novamente".

Savannah Guthrie é coapresentadora do programa "Today" da NBC.