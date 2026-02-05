SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário brasileiro Maximiano Fernandes, 41, foi detido na semana passada por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos).

QUEM É

Natural de Porto Alegre, Maximiano é dono de uma cafeteria na pequena cidade de Stow, no estado norte-americano de Massachusetts. Chamado de Stow Cafe, o estabelecimento, que serve café da manhã e almoço, foi comprado pelo brasileiro e um sócio em 2011, segundo apurado pelo portal norte-americano Metro Daily News.

Max, como é mais conhecido, chegou aos Estados Unidos em 2005. O objetivo na época, segundo reportagem do site Boston.com, era trabalhar em outros restaurantes da região enquanto planejava abrir seu próprio estabelecimento.

Maximiano é casado e tem uma filha adolescente e três filhos menores, que são trigêmeos. Ele, inclusive, nomeou vários itens do cardápio em homenagem a eles, segundo o Boston.com.

Um usuário do Reddit disse que testemunhou Fernandes sendo detido. "Cinco carros cercaram o estacionamento do nosso prédio e covardes mascarados saíram e o levaram. Ele é dono do negócio há mais de 15 anos. É um trabalhador dedicado, pai e marido", escreveu.

MOBILIZAÇÃO LOCAL

Após a detenção, moradores e políticos de Massachusetts se mobilizaram contra a detenção do brasileiro. Pelas redes sociais, um morador de Stow afirmou que o gaúcho é residente legal da cidade, onde vive há 15 anos, é dono de uma cafeteria local e cria quatro filhos com a esposa na região.

No mesmo dia da detenção do brasileiro, um senador de Massachusetts disse que prestaria assistência à família de Maximiano. Pelo Facebook, o democrata Jamie Eldridge divulgou que se reuniu com Kate Hogan, membro da Câmara de Representantes do estado para ajudar a esposa e os quatro filhos do brasileiro.

Eldridge disse que conhece o Stow Cafe como uma área essencial de encontro para os moradores da pequena cidade. O impacto da detenção de Fernandes foi sentido imediatamente, já que o senador disse ter recebido mais de 20 mensagens de pessoas preocupadas com a prisão.

"A família tem laços profundos com Massachusetts, com a América, com a comunidade", disse Jamie Eldridge, senador de Massachusetts.

Fernandes está detido no escritório regional do ICE em Burlington, segundo Eldridge. Ele conversou com sua esposa e confirmou que Fernandes tem representação legal. Eles estão coordenando os próximos passos com o objetivo de impedir que ele seja removido do estado.

POR QUE ELE FOI DETIDO

Brasileiro teria sido detido por estar com visto vencido, segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA. Ao jornal The Boston Globe, a secretária adjunta do órgão federal, Tricia McLaughlin, afirmou que Maximiano ultrapassou o prazo de seu visto de turista B2 e permanecerá sob custódia do ICE enquanto aguarda por "procedimentos de imigração".

O órgão federal também afirmou que Maximiano tem antecedentes criminais. Segundo o departamento, os delitos cometidos por ele incluem atentado ao pudor e agressão contra um menor de idade.

A polícia local informou que não teve participação na detenção do empresário. Em nota divulgada pelas redes sociais, o Departamento de Polícia de Stow informou que não teve conhecimento prévio sobre a ação do ICE ou qualquer envolvimento. "Entendemos que a ordem de detenção foi emitida em resposta a um caso de agressão e lesão corporal contra uma pessoa maior de 14 anos, recentemente resolvido no Tribunal Distrital de Concord, referente ao ano de 2024", informou na mesma nota.


