BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (5) que a volta do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro para seu país de origem não é prioridade. Maduro foi capturado por tropas americanas no início deste ano.

Ele está preso em Nova York com a mulher, Cilia Flores. Autoridades americanas planejam julgá-lo por "narcoterrorismo" e outros crimes.

Lula foi perguntado, em entrevista ao portal UOL, se havia algo a ser feito para que Maduro e Cilia voltassem à Venezuela, e para o país retomar o poder sobre a extração de petróleo ?a economia venezuelano está sob uma espécie de tutela americana.

"Essa não é a preocupação principal. A preocupação principal é o seguinte: há possibilidade de a gente fortalecer a democracia na Venezuela, e o povo da Venezuela, 8,4 milhões pessoas que estão fora, voltar para a Venezuela?", disse o presidente.

O petista afirmou que o que está em jogo é a qualidade de vida do povo venezuelano e assuntos como a produção de petróleo no país.

Lula tem um histórico de proximidade com o Chavismo, movimento político criado pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, antecessor de Maduro. A associação com o regime venezuelano causou desgaste ao petista na política interna em diversos momentos. Nos últimos anos, Lula se afastou do chavismo.