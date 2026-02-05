SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (5), o governo do México retomou a emissão de visto eletrônico para brasileiros que desejam visitar o país. Desde 2022, o país havia suspendido essa modalidade.

Esta mudança é valida apenas para vistos de visitante ?não se aplica à autorização para trabalhar ou estudar no país? e para a entrada por via aérea, inclusive em casos de conexão. Viajantes que ingressarem por via terrestre ou marítima precisarão solicitar o visto físico

Diferente da versão física, o visto eletrônico pode ser solicitado pela internet, no site do governo mexicano, sem necessidade de comparecer à embaixada. No entanto, ele é válido só para uma única entrada no país. Caso o viajante deseje retornar, será necessário solicitar um novo visto.

O visto físico contínua em vigor, sendo válido por 180 dias podendo chegar a até 10 anos.

Aqueles têm um passaporte ou visto válido do Canadá, Estados Unidos, Reino Unido ou do Espaço Schengen (zona de livre circulação da União Europeia) não precisam solicitar visto mexicano.