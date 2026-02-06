SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um e-mail existente nos arquivos liberados pelo Departamento de Justiça sobre Jeffrey Epstein acusa-o de ter matado e enterrado duas mulheres em seu rancho, localizado no México.

E-mail foi enviado por ex-funcionário do rancho de Epstein após a morte do abusador. Ele adverte que pode ser o "primeiro ou último" e-mail enviado, a depender de como o destinatário, identificado como Edward, trataria as informações.

Duas estrangeiras teriam sido mortas durante atos sexuais violentos e enterradas a mando de Epstein e sua comparsa, Ghislaine Maxwell. Apesar de identificar a mulher apenas como "Madame G", ele provavelmente se referia a ela, que ajudou a encobrir diversos crimes de Epstein e atuou na coação contra vítimas.

Você sabia que, nas colinas próximo ao Zorro, duas garotas estrangeiras foram enterradas, por ordens de Jeffrey e Madam G? As duas morreram por estrangulamento durante um ato sexual pesado e fetichista.

Trecho de e-mail com acusação contra Epstein

E-mail também inclui a descrição de materiais gravados no rancho, incluindo abuso infantil e estupro. O autor diz que ele "viu de tudo" e que guardou os arquivos após sair do rancho, como forma de proteção judicial.

Homem pede pagamento de 1 bitcoin para enviar um pen-drive com os vídeos. Não se sabe se Edward pagou pelos vídeos, mas ele encaminhou o documento depois.

DETALHES INÉDITOS E POSSÍVEIS ENVOLVIMENTOS

O novo lote de documentos traz relatos, fotos e vídeos de festas promovidas por Epstein, além de mensagens trocadas com figuras como Donald Trump, Elon Musk e outros. Em mensagens, por exemplo, Elon Musk pergunta sobre as "festas mais selvagens" na ilha de Epstein, e Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, aparece em conversas com Epstein pouco antes de sua morte.

Trump é citado em uma lista de denúncias de supostos abusos sexuais compilada pelo FBI, mas não foi formalmente denunciado no caso Epstein, segundo informações da Deutsche Welle. O Departamento de Justiça americano destacou que as alegações são infundadas.

Figuras como Bill Clinton e príncipe Andrew também aparecem em fotos e registros de viagens com Epstein. Os Clinton concordaram em depor sobre o caso após pressão de um comitê do Congresso dos EUA, enquanto Andrew perdeu o título de príncipe após ser envolvido no escândalo.

Imagens do cadáver de Epstein e detalhes sobre sua morte foram divulgados, incluindo registros do socorro médico e da autópsia. As investigações apontaram suicídio.