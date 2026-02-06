SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adrian Alexander Conejo Arias, pai do pequeno Liam Conejo Arias, de cinco anos, afirmou que o filho acorda chorando durante a noite, aterrorizado com a possibilidade de sua família ser separada novamente. Pai e filho ficaram mais de uma semana detidos pelo ICE.

Criança não é mais a mesma desde que tudo aconteceu, disse o pai. "Ele me liga quando acorda e diz: 'Papai, papai', então eu tenho que ir até ele", afirmou Adrian em entrevista ao site Noticias Telemundo. Família retornou a Minneapolis no último sábado, depois que um juiz federal ordenou que fossem libertados enquanto aguardam a análise de seus pedidos de asilo.

Liam está com febre e tosse desde que voltou para casa. Durante o período em que esteve preso junto com o filho, Adrian lembrou que passava grande parte do tempo tentando acalmar Liam. Ele disse que contava histórias para o filho e relembrava momentos felizes de passeios em família.

Durante a detenção, a criança estava muito assustada e frequentemente perguntava o que tinham feito de errado. O pai não tinha muito o que dizer, por isso, contou ele, que apenas abraçava o filho e dizia que tudo ficaria bem.

Questionado sobre como explicaria a Liam tudo o que aconteceu, Adrian disse que diria ao filho que ele se tornou um símbolo de esperança e mudança. "Ele foi a figura global que fez tudo isso para que as vozes das pessoas que exigem liberdade fossem ouvidas, especialmente as das crianças que ainda estão presas", disse. "Eu diria a ele que ele foi muito corajoso e que tenho muito orgulho dele".

Família equatoriana foi libertada do Centro Residencial Familiar do Sul do Texas. Eles viajaram mais de 2.300 quilômetros de avião para voltar para casa, em Minneapolis. O caso virou mais um ponto de conflito nas políticas de imigração dos Estados Unidos durante o governo Trump.

Liam foi detido com o pai, logo após voltar da pré-escola em 20 de janeiro. Ele usava um gorro azul com orelhas de coelho e uma mochila do Homem-Aranha quando foi colocado sob custódia por um agente do ICE -no total, quatro alunos de escolas públicas de Minneapolis foram detidos.

Outro adulto que vivia com os dois e estava presente no momento da detenção implorou aos agentes para que deixassem a criança ficar, sem sucesso. O relato foi dado por Zena Stenvik, superintendente da rede de Escolas Públicas de Columbia Heights.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, afirmou na ocasião da detenção que "o ICE não teve como alvo a criança". Em comunicado, Tricia McLaughlin afirmou que os agentes estavam atrás do pai do menino e, que durante a prisão, Conejo Arias "fugiu a pé". "Para a segurança da criança, um dos nossos agentes do ICE permaneceu com o menino", enquanto os outros apreendiam o seu pai, acrescentou.

Já a superintendente da rede escolar de Columbia Heights afirmou que a família de Liam segue os parâmetros legais dos EUA e "tem um processo de asilo ativo, sem ordem de deportação". "Por que deter uma criança de 5 anos?", questionou Stenvik. "Não me venham dizer que essa criança será classificada como criminosa ou violenta".