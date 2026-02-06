SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O abusador e criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein tinha contatos com altas autoridades do governo e empresários da Rússia, incluindo pessoas ligadas ao setor de inteligência do governo Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (6) uma reportagem do jornal americano The Washington Post.

Analisando documentos publicados pelo Departamento de Justiça dos EUA, o Washington Post encontrou uma série de comunicações entre Epstein, além de tentativas por parte do financista de conseguir uma reunião com Putin.

O Kremlin disse que achar que Epstein tinha qualquer ligação com agências de espionagem do país é uma ideia estapafúrdia que "merece apenas o ridículo". A Polônia disse que abriria uma investigação sobre as conexões russas do abusador.

Ao longo dos anos 2010, arquivos mostram que Epstein levantou repetidamente junto ao ex-primeiro-ministro da Noruega Thorbjorn Jagland a possibilidade de um encontro com Putin. Não há provas de que essa reunião aconteceu.

Em 2013, em conversas com o ex-premiê de Israel Ehud Barak, Epstein disse que foi convidado a um evento em São Petesburgo em que Putin estaria presente, mas disse ter recusado. "Se ele [Putin] quiser se encontrar comigo, vai precisar de tempo e privacidade", afirmou o financista.

No mesmo ano, Epstein escreveu a Jagland (hoje sob investigação por corrupção na Noruega): "Eu sei que você vai se encontrar com Putin no dia 20. Ele está desesperado para receber investimento ocidental no país dele, e eu tenho a solução". E-mails parecidos foram trocados entre o abusador e o ex-primeiro-ministro de 2014 a 2018.

Ao longo desse período, Epstein também teve uma relação próxima com Serguei Beliakov, vice-ministro para Desenvolvimento Econômico da Rússia e alto funcionário dos serviços de inteligência do Kremlin. Os dois se encontraram várias vezes nos EUA, sozinhos e na presença de outros bilionários americanos, como o magnata da tecnologia Peter Thiel.

Epstein chegou a pedir ajuda de Beliakov com um suposto caso de chantagem. "Tem uma menina russa de Moscou tentando chantagear empresários poderosos em Nova York. É ruim para os negócios de todos os envolvidos. Sugestões?"

Depois, Epstein disse que essa pessoa estava dizendo que "homens poderosos se aproveitam de mulheres como ela, etc". Em resposta, Beliakov ofereceu ajuda, disse que se encontraria com uma pessoa que conhecia a mulher em questão e afirmou que ela era uma prostituta.

Em 2016, quando Donald Trump foi eleito presidente, Beliakov escreveu para Epstein: "Parabéns pelo seu presidente", ao que o financista retrucou: "divertido".

