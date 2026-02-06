SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um oficial militar russo de alta patente, o tenente-general Vladimir Alexeiev, foi levado às pressas a um hospital após ser baleado em Moscou nesta sexta-feira (6), informaram investigadores, no mais recente de uma série de ataques contra altos oficiais militares.

Horas mais tarde, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, acusou a Ucrânia de estar por trás do atentado, dizendo que o país invadido tenta sabotar as negociações de paz em curso em Abu Dhabi. Lavrov não apresentou provas para sustentar a afirmação ?e as tratativas, ademais, continuam travadas.

Alexeiev é vice-chefe do GRU, a inteligência militar da Rússia. Seu superior, Igor Kostiukov, lidera a delegação russa nos Emirados Árabes Unidos que tenta chegar a um acordo de cessar-fogo com os ucranianos e os Estados Unidos. Os dois lados da negociação acusam-se de não ter interesse real na paz.

Autoridades informaram que Alexeiev foi baleado várias vezes em um prédio residencial no noroeste de Moscou por um atirador desconhecido que fugiu do local.

Vários oficiais russos de alta patente foram assassinados desde o início da guerra na Ucrânia, com Moscou sempre culpando Kiev pelos ataques. Em alguns casos, a inteligência militar ucraniana assumiu a responsabilidade dos atentados.

Desde dezembro de 2024, outros três oficiais do mesmo posto de Alexeiev, tenente-general (equivalente ao general de divisão no Brasil), foram mortos em Moscou ou nas proximidades.

Os ataques têm irritado os influentes blogueiros de guerra da Rússia, levantando questionamentos sobre por que autoridades tão importantes não contam com proteção adequada. Em pelo menos dois casos, os alvos foram mortos em frente às suas casas.

O chefe da diretoria de treinamento do Exército do Estado-Maior, tenente-general Fanil Sarvarov, foi morto por uma bomba colocada sob seu carro em 22 de dezembro.

Alexeiev era responsável pelas relações entre o Ministério da Defesa e o grupo mercenário Wagner, liderado por Ievguêni Prigojin, que lutou em algumas das batalhas mais intensas nos estágios iniciais da guerra na Ucrânia.

Prigojin liderou um motim em junho de 2023, quando Alexeiev foi um dos altos funcionários enviados para negociar com ele. O motim fracassou, e Prigojin morreu em um suposto acidente de avião dois meses depois.