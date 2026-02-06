WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Em mais um capítulo da briga dos Clintons com o Congresso dos EUA, o casal agora pede o "fim dos jogos" e exige uma audiência pública para esclarecer o caso que envolve Jeffrey Epstein, financista condenado por abuso sexual, que morreu em 2019 enquanto cumpria pena na prisão.

O ex-presidente Bill Clinton aparece em fotos já divulgadas pelo caso. Tanto ele quanto a mulher e ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, foram convocados para audiências no Comitê de Supervisão, que investiga as conexões entre Epstein e figuras poderosas nos EUA, porém não compareceram.

Eles disseram que já tinham fornecido todas as informações que possuem sobre o caso ao Legislativo e classificaram a insistência em tê-los em audiência de algo político.

Nesta semana, eles concordaram em depor depois de o comitê ter aprovado duas resoluções que recomendavam que o plenário declarasse a dupla culpada por desacato criminal ao Congresso. O crime pode levar a multas de até US$ 100 mil (R$ 532 mil) ou a um ano de prisão.

Em entrevista à Fox, o presidente do comitê James Comer disse que a audiência privada foi acordada e que o vídeo, áudio e transcrição seriam disponibilizados ao público depois.

"A audiência é para tratar do mérito. Isso é uma investigação séria. O propósito da investigação é conquistar justiça para as vítimas, além de determinar quem foram os responsáveis e se eles podem ser responsabilizados", disse o republicano. "Os Clintons estão tentando agir como vítimas. As vítimas do Epstein são as vítimas, não os Clintons."

Porém, pelas redes sociais, os políticos continuam criticando a postura do presidente do comitê. Agora, dizem que Comer quer que a audiência seja televisionada, mas com as portas fechadas. O presidente do comitê tem insistido que o casal Clinton não pode ter privilégios, tem de comparecer para prestar esclarecimentos e precisam ser transparentes com os americanos.

"Se você quer essa briga, Jamer Comer, vamos tê-la, em público", escreveu Hillary. "Você ama falar sobre transparência. Não há nada mais transparente do que uma audiência pública com as câmeras ligadas. Estaremos lá."

O ex-presidente também fez uma declaração pública contrária à audiência fechada. "O presidente Comer diz que quer câmeras, mas apenas a portas fechadas. Quem se beneficia com esse acordo? Não são as vítimas de Epstein, que merecem justiça. Nem o público, que merece a verdade. Isso serve apenas a interesses partidários. Isso não é apuração de fatos, é pura política."

"Se eles querem respostas, vamos parar com os jogos e fazer isso da forma certa: em uma audiência pública. onde os americanos poderão ver o que é realidade e o que é política", diz Clinton.