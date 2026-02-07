SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro pessoas morreram e outras três precisaram de transplante de fígado após ingerirem o cogumelo Amanita phalloides na Califórnia, nos EUA, segundo a agência de notícias Associates Press.

Desde novembro, foram relatados mais de três dezenas de casos de envenenamento. Até o começo de dezembro, eram 21 pessoas intoxicadas e apenas uma morte, de acordo com o Departamento de Saúde Pública de Los Angeles.

O estado da Califórnia está recomendando que as pessoas evitem a coleta de cogumelo por enquanto. Os também conhecidos como "cogumelos da morte" está de proliferando no território após um inverno chuvoso e são facilmente confudidos com variedades comestíveis.

As idades das vítimas variam de 19 meses a 67 anos. Ainda segundo a agência, muitos pacientes que foram a hospitais sofreram de lesão hepática aguda e insuficiência hepática. Vários deles precisaram ser internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Um dos transplantados é de Salinas, no norte da Califórnia. Laura Marcelino contou ao jornal San Francisco Chronicle que fez a coleta dos cogumelos e os colocou em uma sopa. A mulher passou cinco dias hospitalizada, enquanto seu marido teve que se submeter a um transplante de fígado.

O Departamento de Saúde Pública estadual afirmou que as ingestões estariam ocorrendo por engano. Em comunicados nas redes sociais, o órgão relatou que pessoas estariam confundindo com os cogumelos comestíveis. "Podem parecer e até ter gosto semelhante aos comestíveis, mas são altamente venenosos", escreveu.

Quantidade de casos neste ano é incomum. À Associated Press, o médico Craig Smollin, da Divisão de São Francisco do Sistema de Controle de Intoxicações da Califórnia, explicou que geralmente ocorrem entre dois a cinco ocorrências anualmente. "Ter quase 40 casos é muito incomum."

Autoridades também alertaram que cozinhar, ferver, secar ou congelar não eliminam o veneno. As recomendações são: Não usar ferramentas de IA para checagem; consumir apenas espécies compradas em locais confiáveis e vigiar crianças e animais de estimação ao ar livre.

Essa espécie é uma das mais venenosas do mundo. Ela faz parte de um pequeno grupo de cogumelos que contêm amatoxinas, compostos altamente potentes responsáveis por 90% dos envenenamentos fatais por cogumelos globalmente.