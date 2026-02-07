PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A onda de frio que atinge os Estados Unidos colocou Nova York sob alerta de frio extremo para este fim de semana.

Às 14h30 deste sábado (7), os termômetros marcavam -12°C em Nova York, com sensação térmica de -26°C. À noite, a previsão é que a temperatura caia para -16°C, com sensação de -31°C.

"O clima neste fim de semana será o mais frio que vimos em todo o inverno. Ficar ao ar livre, mesmo por um curto período, pode ser perigoso", disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, em vídeo divulgado nas redes sociais.

O alerta de frio extremo se estende até domingo (8) e segunda-feira (9), e deve suavizar ao longo da semana.

Mamdani anunciou que a prefeitura vai reabrir dez escolas públicas como centros de aquecimento no fim de semana. Ao todo, são 62 centros abertos para a população.

O prefeito também disse que serão liberados 60 quartos em hotéis para pessoas que não queiram permanecer em abrigos movimentados. Mais de 1.200 pessoas já foram encaminhadas para acolhimento, segundo o governo municipal.

Mamdani fez um apelo para a população de rua que não tem interesse em ir para um abrigo. "Essas temperaturas são baixas demais e perigosas demais para sobreviver. Por favor, aguardem o frio passar em um lugar seguro com uma cama quente", disse.

O departamento sanitário de Nova York informou na sexta-feira (6) que já havia derretido mais de 104 milhões de quilos de neve coletado nas ruas. Segundo o departamento, isso equivale a uma pilha que ocuparia um campo de futebol americano inteiro e teria mais de 30 metros de altura.

A cidade foi atingida por uma nevasca no fim de janeiro, e as baixas temperaturas desde então dificultam o derretimento natural e a limpeza das ruas. A neve chegou a acumular em 29 centímetros no Central Park, o maior volume diário já registrado na história do Serviço Nacional de Meteorologia.

Asaulas presenciais na cidade foram suspensas temporariamente. Na quarta-feira (4), o prefeito disse que o número de pessoas que morreram devido ao frio extremo neste ano subiu para 17, sendo ao menos 13 casos decorrentes de hipotermia.

Desde o dia 19 de janeiro, a cidade está sob código azul, que aciona protocolos emergenciais quando as temperaturas ficam abaixo de 32°F (equivalente a 0°C).