SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Savannah Guthrie, uma das apresentadoras de televisão mais conhecidas dos Estados Unidos, publicou um vídeo neste sábado (7) em que diz que sua família está disposta a pagar pelo retorno de sua mãe, Nancy Guthrie, 84, que está desaparecida há quase uma semana.

A polícia suspeita que ela tenha sido sequestrada. Na mensagem publicada, Savannah aparece de mãos dadas com seus dois irmãos, que estão sentados ao seu lado. "Recebemos sua mensagem e entendemos", diz a jornalista, sem entrar em detalhes.

"Nós imploramos agora que devolva nossa mãe para nós. Esta é a única maneira de termos paz. Isso é muito valioso para nós, e nós pagaremos."

Segundo uma emissora local de TV, a família recebeu um bilhete do suposto sequestrador de Nancy. Nesta semana, pouco após o desaparecimento, Savannah publicou um vídeo em que pedia uma prova de vida de sua mãe.

"Precisamos saber, sem qualquer dúvida, que ela está viva e que vocês a têm. Queremos ouvir vocês e estamos prontos para escutar", disse a apresentadora na mensagem anterior.

A mãe de Savannah está desaparecida desde o sábado anterior (31), quando recebeu a visita de seus filhos. A família relatou seu desaparecimento na tarde de domingo (1º).

Segundo o xerife Chris Nanos, Nancy tem mobilidade reduzida e não poderia ter saído de casa sozinha. Até o momento, as autoridades não anunciaram nenhum suspeito.

Na quinta-feira (5), o FBI ofereceu uma recompensa de US$ 50 mil (R$ cerca de 261 mil) por informações que levem à localização de Nancy ou à prisão de qualquer pessoa envolvida em seu desaparecimento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu na sexta-feira (6), sem entrar em detalhes, que uma resolução para o caso poderia estar próxima.

"Acho que poderemos ter algumas respostas em breve", disse o republicano.

Savannah Guthrie é um dos rostos mais famosos da mídia americana e seu vídeo recebeu apoio de diversos veículos de comunicação e de personalidades de Hollywood.

A jornalista, que ingressou na NBC em 2007, virou âncora do programa Today da NBC em 2012. Ela também atua como correspondente de assuntos jurídicos da NBC News e apresenta a programação do Dia de Ação de Graças da emissora e os Jogos Olímpicos.

Savannah Guthrie deveria apresentar a cobertura da NBC da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão na sexta-feira (6), mas ela desistiu devido ao desaparecimento.