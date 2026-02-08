SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump se encontrou ontem com o presidente de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, na residência do americano em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.

O republicano disse ter tido uma "importante reunião" com o líder hondurenho. Em publicação na TruthSocial, ele se referiu à Asfura como uma grande amigo e disse que aguarda ansiosamente seu retorno aos EUA.

Trump afirmou ainda que os dois compartilham os mesmos valores de "América primeiro". Segundo ele, os dois países possuem uma parceria estreita em segurança e trabalham juntos para combater cartéis e traficantes de drogas, além de deportar imigrantes ilegais de solo americano.

Discutimos muitas outras questões, incluindo investimento e comércio entre nossos dois países. Ele ama o povo de Honduras e está focado em sua saúde, bem-estar, educação e prosperidade econômica. Donald Trump

O presidente dos EUA também atribuiu a si a vitória de Asfura nas eleições no final do ano passado. "Foi uma grande honra apoiar a campanha de Tito. Assim que lhe dei meu forte apoio, ele venceu a eleição. Tito: Parabéns pela sua grande vitória!", escreveu.

PALESTINO, CONSERVADOR E ALIADO DE TRUMP

Nasry Asfura é um conservador.. Ele assumiu a presidência no dia 27 de janeiro com a promessa de combater "de frente" a insegurança no país mais pobre e violento da América Central.

Sua chegada ao poder vira a página de quatro anos do governo de esquerda de Xiomara Castro. Além disso, garante a Trump mais um aliado na América Latina, após o avanço da direita em Chile, Bolívia, Peru e Argentina.

Trump ameaçou cortar a ajuda a Honduras se seu aliado não vencesse. Com origem palestina, o presidente hondurenho, antes de sua posse, já havia se reunido em Washington há duas com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e em seguida com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.