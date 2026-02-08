SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morgan McSweeney, o chefe de gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renunciou neste domingo (8) após intensa pressão contra ele e o premiê pela decisão de indicar Peter Mandelson ao cargo de embaixador nos Estados Unidos. Novos documentos publicados pelo Departamento de Justiça americano mostram que Mandelson cultivou por anos uma relação próxima com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

A renúncia de McSweeney, braço direito de Starmer e principal arquiteto de sua vitória nas eleições de 2024, é uma tentativa do premiê de permanecer no cargo apesar de fortes críticas da oposição e descontentamento no próprio Partido Trabalhista pela forma como lidou com as novas revelações do caso Epstein.

Este texto está em atualização.