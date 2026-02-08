SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial de 59 anos morreu e ao menos 12 pessoas ficaram feridas após um brinquedo giratório colapsar e um portão ser derrubado em um intervalo de uma hora na noite de sábado (7) na Feira Internacional de Artesanato de Surajkund, em Faridabad, perto de Nova Déli, na Índia.

A informação foi publicada por veículos como The Times of India e The Indian Express.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver a estrutura colapsar no ar e colidir com o chão volta das 18h do horário local. O brinquedo, uma plataforma que carregava cerca de 20 pessoas sentadas no momento do acidente, funciona girando em torno do seu eixo.

De acordo com a rede NDTV, o policial Jagdish Prasad tentava resgatar visitantes quando uma parte do brinquedo caiu sobre ele. O socorro chegou em torno de dez minutos para levar vítimas ao hospital ?mas Jagdish foi declarado morto quando chegou.

O diretor-geral da Polícia de Haryana (DGP), Ajay Singhal, disse que a família de Prasad receberá uma compensação financeira. Prasad se aposentaria em março.

O acidente com o brinquedo ocorreu apenas uma hora depois de um portão próximo à praça de alimentação da feira ter caído devido a ventos fortes, ferindo um homem e uma criança.

O ministro do Turismo de Haryana, Arvind Sharma, que visitou os feridos, disse que investigações foram abertas.

A Feira Internacional de Artesanato de Surajkund é realizada anualmente em Faridabad desde 1987. É considerada uma das maiores feiras de artesanato do mundo. Segundo os organizadores, o evento continuou neste domingo (8) com a área de diversão fechada.