SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu Cuba na manhã deste domingo (8). O tremor foi detectado no leste do país e ocorreu em região próxima à província de Guantánamo.

O abalo sísmico foi registrado por volta das 8h (horário local). De acordo com o CENAIS (Central Nacional de Investigações Sismológicas), o terremoto teve magnitude 5,6 e ocorreu a cerca de 7 km de profundidade. Segundo o boletim, o epicentro ficou a cerca de 30 km a sudeste de Imías, na província de Guantánamo.

Não há registro oficial de vítimas ou danos divulgados por autoridades cubanas. O epicentro foi localizado no extremo leste da ilha, área conhecida por atividade sísmica devido à proximidade de falhas tectônicas no Caribe.

Não houve alerta de Tsunami emitido. Autoridades cubanas seguem monitorando a situação.

O EMSC (Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo) também registrou tremores de menor magnitude em outras regiões do mundo. Indonésia, Ilhas Filipinas, Polônia, República Checa e o norte da Itália foram afetados em menor escala, segundo o monitoramento global do órgão.