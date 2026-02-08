PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o presidente eleito de Portugal, António José Seguro, pelo resultado do pleito neste domingo (8).

O brasileiro disse, em um post na rede social X, que a vitória ocorreu "numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo".

O presidente afirmou também que o resultado "consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia"

"O Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito e o primeiro-ministro Luís Montenegro pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas entre nossos países, em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável", completou.

Com 98,6% das urnas apuradas, Seguro, do Partido Socialista, derrotou o ultradireitista André Ventura por 66,6% a 33,4%.

Ventura apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa fracassada à reeleição em 2022, e é crítico de Lula. Em 2024, às vésperas da eleição legislativa, afirmou que proibiria a entrada do presidente brasileiro no país durante as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, caso fosse escolhido primeiro-ministro.

"Eu garanto-vos que, se eu for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto. E, se insistir, vai para uma cadeia", disse Ventura em ato de campanha.

Ventura havia recebido apoio de Eduardo Bolsonaro após chegar ao segundo turno em janeiro, postando uma foto dos dois junto a Santiago Abascal, líder do Vox, da ultradireita da Espanha.