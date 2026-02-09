SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O exército israelense anunciou nesta segunda-feira (9) que matou quatro supostos combatentes palestinos que saíam de um túnel e atiraram em soldados em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"Há pouco, quatro terroristas armados saíram de um túnel e abriram fogo em direção a soldados na zona de Rafah, no sul da Faixa de Gaza (...) Após sua identificação, as tropas eliminaram os terroristas", informou o exército em um comunicado.

O exército denunciou "uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo" entre Israel e o Hamas.

Na quarta-feira (4), bombardeios e ataques aéreos de Israel mataram ao menos 25 pessoas, incluindo sete crianças, na Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério de Saúde do território, sob controle do Hamas, e a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. Pelo menos um paramédico da organização humanitária também foi morto nos ataques.

O Exército israelense disse que tanques dispararam contra Gaza e que foram feitos ataques aéreos depois que um atirador disparou contra soldados israelenses e feriu de forma grave um reservista.

A ofensiva, na quarta, atingiu as regiões da Cidade de Gaza, no norte, e de Khan Yunis, no sul do território. Em paralelo, um funcionário de saúde de Gaza disse à agência de notícias Reuters que Israel interrompeu a transferência de pacientes para o Egito, dois dias após a reabertura da passagem de Rafah.