SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ghislaine Maxwell, cúmplice do criminoso sexual Jeffrey Epstein, comparecerá hoje a uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, a portas fechadas.

É esperado que a mulher invoque seu direito constitucional de não se pronunciar, garantido pela Quinta Emenda da Constituição dos EUA. Ela vai comparecer à sessão por videoconferência, direto da prisão, onde cumpre uma pena de 20 anos por tráfico sexual de menores.

Sessão que quer ouvir Ghislaine é organizada pela Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes. O grupo, controlado por republicanos, investiga as conexões de Epstein com figuras públicas e como as informações sobre seus crimes foram gerenciadas.

Novos arquivos relacionados ao caso Epstein foram liberados no fim de janeiro pelo governo norte-americano. Documentos revelaram líderes políticos e empresariais de todo o mundo envolvidos em escândalos ou renunciaram por seus vínculos com o criminoso sexual, embora não se esperem novas acusações.

Advogados pediram ao Congresso que concedesse a Ghislaine imunidade para testemunhar, mas os congressistas rejeitaram. Sem essa proteção, equipe jurídica disse que ela invocará o direito de não se incriminar. "Prosseguir nessas circunstâncias não serviria para outra coisa senão um puro espetáculo político", afirmaram seus advogados em uma carta.

O financista nova-iorquino foi condenado em 2008 por solicitar prostituição de uma menor. Em 2019, foi encontrado morto na prisão, enquanto aguardava julgamento por exploração sexual de mulheres, inclusive menores.