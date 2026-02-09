BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A mulher do linguista Noam Chomsky, Valeria, pediu desculpas pelo que descreveu como grave erro no relacionamento entre eles e o financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais.

Em longa declaração, Valeria, que é brasileira e casada com Chomsky desde 2014, afirma que apenas após a prisão de Epstein em 2019, um mês antes de ele ser encontrado morto na prisão, o casal soube da extensão e gravidade das acusações.

"Fomos negligentes ao não investigar adequadamente seu histórico. Esse foi um erro grave e, por essa falha de julgamento, peço desculpas em nome de ambos. Noam compartilhou comigo, antes de seu derrame, que sentia o mesmo", escreveu Valeria. O linguista de 97 anos sofreu um grave AVC em 2024.

Chomsky troca mensagens com Epstein e é citado diversas vezes nos documentos revelados pelo Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos. Uma série de trocas de emails entre Valeria e Epstein também faz parte do material.

"Quando fomos apresentados a Epstein, ele se apresentou como um filantropo que apoiava a ciência e como um especialista financeiro. Ao se apresentar dessa forma, Epstein despertou o interesse de Noam, e eles passaram a se corresponder. Sem perceber, abrimos a porta para um cavalo de Troia", escreve Valeria.

Em uma das mensagens, Chomsky menciona estar "fantasiando" com uma ilha no Caribe ao responder a um convite de Epstein ?sem que haja indício de referência direta à propriedade do financista, onde ocorreram abusos sexuais contra menores.

Valeria afirma que o casal teve uma série de encontros com o financista, como um almoço no rancho de Epstein, jantares na casa dele em Nova York e em Paris, mas que todos os encontros estavam relacionados a compromissos profissionais do linguista. Ela diz ainda que o casal nunca foi à ilha de Epstein ou sabia do que ocorreu lá.

"Noam e eu reconhecemos a gravidade dos crimes de Jeffrey Epstein e o profundo sofrimento de suas vítimas. Nada nesta declaração pretende minimizar esse sofrimento, e expressamos nossa solidariedade irrestrita às vítimas", afirmou Valeria.

A esposa de Chomsky explica ainda duas transações financeiras entre Epstein e o casal.

Uma delas teria sido um cheque de US$ 20 mil recebido por Chomsky do escritório de Epstein, que segundo Valeria é relativo a um pedido do financista para que Chomsky desenvolvesse um desafio linguístico que teria como objetivo se tornar um prêmio regular.

"Quanto à transferência reportada de aproximadamente US$ 270 mil, devo esclarecer que se tratava integralmente de recursos do próprio Noam. Na época, Noam havia identificado inconsistências em seus recursos de aposentadoria que ameaçavam sua independência econômica e lhe causavam grande preocupação. Epstein ofereceu assistência técnica para resolver essa situação específica", diz.

"Nesse assunto, Epstein atuou de acordo, recuperando os recursos para Noam, em um gesto de ajuda e, muito provavelmente, como parte de uma estratégia para obter maior acesso a ele. Epstein atuou exclusivamente como consultor financeiro nesse caso específico. Até onde sei, Epstein nunca teve acesso às nossas contas bancárias ou de investimento", afirma Valeria.

O linguista é ainda objeto de conversas de Epstein com terceiros. Emails mostram que Epstein serviu como elo entre Chomsky e figuras políticas e culturais controversas, caso do principal estrategista da extrema direita global, Steve Bannon.

Em 2018, o linguista escreveu a Bannon pedindo um encontro, afirmando haver "muito a conversar" e dizendo ter recebido o contato por meio de Epstein. Bannon respondeu de forma positiva, sugerindo retomar o contato em breve.

Em outra troca entre Epstein e Bannon, o financista diz que Chomsky fez uma ligação ao visitar o presidente Lula (PT) direto da prisão, em 2018.